कपिल-इमरान के दौर में था इस ऑलराउंडर का जलवा, अब पोती ने बिकिनी लुक्स में मचाया 'हंगामा'

इंग्लैंड क्रिकेट के दिग्गज सर इयान बॉथम, जिन्हें 80 के दशक में कपिल देव, इमरान खान और रिचर्ड हैडली जैसे ऑलराउंडरों की टक्कर का खिलाड़ी माना जाता था, आज भी क्रिकेट वर्ल्ड में Lord Botham नाम से मशहूर हैं. लेकिन अब सुर्खियों में उनकी 24 साल की पोती इमानी जेयन बॉथम हैं. पुर्तगाल और मल्लोर्का (स्पेन) से शेयर की गई उनकी बिकिनी तस्वीरों ने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया.

इयान बॉथम की पोती का बोल्ड अंदाज! ( Instagram Imani-Jayne (@imanibotham)
इयान बॉथम की पोती का बोल्ड अंदाज! ( Instagram Imani-Jayne (@imanibotham)

इंग्लैंड क्रिकेट के महानायक सर इयान बॉथम का नाम सुनते ही गेंद और बल्ले से मचाए गए उनके तूफान याद आ जाते हैं. 1980 का दशक उनके जलवे का दौर था, जब वे इंग्लैंड के सबसे बड़े मैच-विनर बनकर उभरे और कई बार अकेले दम पर टीम को जीत की राह दिखा दी. वह सचमुच ऑलराउंडरों का स्वर्णयुग था- भारत के कपिल देव, पाकिस्तान के इमरान खान और न्यूजीलैंड के रिचर्ड हैडली जैसे दिग्गज उसी दौर में क्रिकेट के आसमान पर चमक रहे थे.

इसी सुनहरे पन्ने पर सर इयान बॉथम का नाम भी स्वर्णाक्षरों में दर्ज है. मैदान पर उनकी आक्रामक शैली, करिश्माई व्यक्तित्व और यादगार प्रदर्शन ने उन्हें ‘Lord Botham’ बना दिया, जिनका रुतबा आज भी क्रिकेट वर्ल्ड में अलग ही मुकाम रखता है.

botham-and-kapi
बॉथम-कपिल की जोड़ी... उस जमाने के हरफनमौला. (Photo, Getty)

.. लेकिन अब सोशल मीडिया पर उनकी 24 साल की पोती इमानी जेयन बॉथम अपनी बोल्डनेस और खूबसूरती से सुर्खियां बटोर रही हैं. इमानी का हर ग्लैमरस पोस्ट इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है.

इमानी बॉथम का बिकिनी लुक.. और बढ़ा इंटरनेट का तापमान

हाल ही में इमानी ने पुर्तगाल से अपनी बिकिनी तस्वीरें शेयर कीं. आईने के सामने खींची गई उनकी सेल्फी ने फैन्स को दीवाना बना दिया. टू-पीस ड्रेस में उनका आत्मविश्वास और अंदाज देखकर किसी ने लिखा - 'वो सच में चमक रही हैं', तो किसी ने साफ कह दिया- 'मैं तो तुम्हारा दीवाना हो गया हूं.'

Imani Jayne Botham04.jpg
इमानी ने बिकिनी लुक में फैन्स को कर दिया हैरान. (Instagram @imanibotham)

मल्लोर्का से पुर्तगाल तक- हर जगह छाईं

ग्लैमरस जेटसेट लाइफस्टाइल जीने वाली इमानी कभी मल्लोर्का (स्पेन का मशहूर बीच डेस्टिनेशन, जो मेडिटेरेनियन सी में बलेरिक द्वीपों का हिस्सा है) में छुट्टियों का मजा लेती दिखीं, तो कभी पुर्तगाल में पार्टी करते हुए. कभी स्कूटर पर सवार होकर मस्ती करतीं, तो कभी नाइट आउट में जलवा बिखेरतीं. उनकी हर तस्वीर में कॉन्फिडेंस और आकर्षण साफ झलकता है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Imani-Jayne (@imanibotham)

ग्लैमर वर्ल्ड की नई क्वीन

यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम से फैशन में डिग्री लेने के बाद इमानी-जेयन ने मॉडलिंग को करियर चुना. 2021 में वह मिस यॉर्कशायर बनीं और मिस इंग्लैंड प्रतियोगिता तक पहुंचीं. उनका ग्लैमरस लुक और स्टाइल उन्हें नई पीढ़ी की आइकन बना रहा है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Imani-Jayne (@imanibotham)

क्रिकेट से ग्लैमर तक- बॉथम फैमिली का सफर

जहां इयान बॉथम अपने जमाने में कपिल देव और इमरान खान जैसे दिग्गजों से मैदान पर टक्कर लेते थे, वहीं उनकी पोती इमानी अब ग्लैमर वर्ल्ड में अपनी अलग पहचान बना रही हैं. एक तरफ दादा ने बल्ले और गेंद से दुनिया को चौंकाया, तो दूसरी तरफ पोती अपनी अदाओं और हुस्न से इंटरनेट पर तहलका मचा रही हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Imani-Jayne (@imanibotham)

बॉथम फैमिली का गर्व

इमानी जेयन इंग्लैंड क्रिकेट के सबसे बड़े हीरो में से एक सर इयान बॉथम की 8 पोतियों-पोतों में से एक हैं. सर बॉथम (69) ने न सिर्फ इंग्लैंड के लिए 100 से ज्यादा टेस्ट खेले, बल्कि क्रिकेट से रिटायर होने के बाद टीवी कमेंट्री, समाजसेवा और राजनीति में भी अपनी धाक जमाई.

A post shared by Imani-Jayne (@imanibotham)

आज उनकी पोती इमानी क्रिकेट की विरासत को एक नए अंदाज में आगे बढ़ा रही हैं – बल्ले से नहीं, बल्कि अपनी अदाओं और ग्लैमर से!
 

 

