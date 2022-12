ICC Test Rankings: जडेजा-अश्विन बने दुनिया के टॉप ऑलराउंडर्स, अय्यर ने भी लगाई लंबी छलांग

ICC Test Rankings: इंटनरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने टेस्ट फॉर्मेट में प्लेयर्स की रैंकिंग जारी की है. इसमें भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर, ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने धमाल मचा दिया है. जडेजा पिछले कुछ समय से चोट के कारण टीम से बाहर हैं, उसके बावजूद टेस्ट रैंकिंग में उनका जलवा कायम है.

साल 2022 खत्म होने वाला है और आईसीसी की यह इस साल की आखिरी टेस्ट रैंकिंग है. इसमें ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में जडेजा ने अपना जलवा कायम रखा. वह 369 पॉइंट्स के साथ टॉप पर काबिज हैं. जबकि उनके बाद दूसरे नंबर पर स्पिन ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन हैं. उनके 343 अंक हैं.

गेंदबाजों की रैंकिंग में चौथे नंबर पर अश्विन

अश्विन ने गेंदबाजी रैंकिंग में भी धमाल मचाया है. वह टॉप-5 में तो पहले से ही थे. मगर बांग्लादेश दौरे पर टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने के कारण उन्हें एक पायदान का फायदा हुआ. वह संयुक्त रूप से चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं. चौथे नंबर पर पहले से भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी काबिज हैं.

बता दें रवींद्र जडेजा चोट के कारण कुछ महीनों से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. उन्होंने पिछला मैच हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ दुबई में टी20 खेला था. यह मैच 31 अगस्त 2022 को हुआ था. जबकि अश्विन ने बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में कुल 7 विकेट लिए थे. इस दौरान अश्विन ने बल्ले से भी कमाल दिखाया और 3 पारियों में 110 रन बनाए. इस दौरान एक फिफ्टी भी जमाई थी.

