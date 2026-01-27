scorecardresearch
 
T20 WC 2026: ICC हुआ बांग्लादेशी मीडिया पर सख्त, ब‍िलब‍िला उठा BCB... जानें पूरा मामला

T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश के हटने के बाद ICC ने बांग्लादेशी मीडिया के लिए एक्रेडिटेशन प्रक्रिया में बदलाव किया है. कई पत्रकारों के आवेदन खारिज हुए हैं और अब उन्हें दोबारा आवेदन करना होगा. BCB ने ICC से इस फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है. मीडिया को केस-टू-केस आधार पर परखा जाएगा.

बांग्लादेश की जगह टी20 वर्ल्ड कप में अब स्कॉटलैंड खेल रही है (Photo: AP)
T20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश के बाहर होने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने भारत में होने वाले टूर्नामेंट के लिए बांग्लादेशी मीडिया की एक्रेडिटेशन प्रक्रिया में बदलाव शुरू कर दिया है. इस फैसले के बाद कई बांग्लादेशी पत्रकारों के आवेदन खारिज किए जाने का दावा सामने आया है.

ICC सूत्रों ने PTI को बताया कि टीम की भागीदारी में बदलाव और शेड्यूल में संशोधन के कारण मीडिया एक्रेडिटेशन प्रक्रिया को दोबारा तैयार किया जा रहा है.
सूत्रों के मुताबिक- रिक्वेस्ट की संख्या और टूर्नामेंट शेड्यूल में बदलाव के कारण प्रक्रिया को फिर से व्यवस्थित किया जा रहा है. उसी आधार पर एक्रेडिटेशन लिस्ट पर काम हो रहा है.

जानकारी के मुताबिक करीब 80 से 90 बांग्लादेशी पत्रकारों ने T20 वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए आवेदन किया था. हालांकि ICC के नियमों के अनुसार-किसी भी देश से मीडिया की संख्या एक तय कोटा से ज्यादा नहीं हो सकती.

ICC सूत्रों ने कहा- देशवार कोटा के हिसाब से 40 से ज्यादा एक्रेडिटेशन संभव नहीं है. ICC आमतौर पर होस्ट बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर मीडिया आवेदनों पर फैसला लेता है.”

इस बीच ढाका में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के मीडिया प्रमुख अमजद हुसैन ने ICC से इस फैसले पर जवाब मांगा है.

उन्होंने कहा- यह फैसला हमें कल (26 जनवरी) ही पता चला. हमने ICC से इसकी जानकारी और कारण पूछे हैं. यह आंतरिक और गोपनीय मामला है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों किया गया?

सूत्रों के अनुसार- अब बांग्लादेशी मीडिया को एक्रेडिटेशन के लिए फिर से आवेदन करना होगा और हर आवेदन का मूल्यांकन अलग-अलग किया जाएगा.

एक वरिष्ठ बांग्लादेशी पत्रकार ने कहा- मैं 8-9 ICC वर्ल्ड कप कवर कर चुका हूं. यह पहली बार है जब मेरा आवेदन खारिज हुआ है. अब हम BCB से स्पष्टता मिलने के बाद दोबारा आवेदन करेंगे.

बांग्लादेश के हटने के बाद स्कॉटलैंड की एंट्री
ICC के आकलन में भारत में बांग्लादेशी टीम के लिए किसी तरह का सुरक्षा खतरा नहीं था, इसके बावजूद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए टीम को भारत नहीं भेजने का फैसला किया.

इसके बाद ICC ने टूर्नामेंट में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया. T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 7 फरवरी से होनी है.

 

