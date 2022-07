Jasprit Bumrah, ICC ODI Ranking: एक मैच ना खेलना जसप्रीत बुमराह को पड़ा भारी, ट्रेंट बोल्ट ने छीन लिया नंबर-1 का ताज

Jasprit Bumrah, ICC ODI Ranking: इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को बाहर बैठना पड़ गया था. इस वजह से उन्हें वर्ल्ड रैंकिंग में अपना नंबर-1 का ताज गंवाना पड़ा. न्यूजीलैंड के स्टार पेस बॉलर ट्रेंट बोल्ट ने बुमराह से यह ताज छीन लिया है.

दरअसल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार (20 जुलाई) वनडे गेंदबाजों की ताजा रैंकिंग जारी की. इसमें ट्रेंट बोल्ट 704 पॉइंट्स के साथ नंबर-1 गेंदबाज बन गए हैं. जबकि बुमराह 703 अंक के साथ दूसरे नंबर पर फिसल गए हैं. दोनों के बीच सिर्फ एक ही पॉइंट का अंतर है.

टॉप-10 में बुमराह अकेले भारतीय गेंदबाज

बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का तीसरा मैच नहीं खेल सके थे. उस समय वह चोटिल हो गए थे. इस कारण उन्हें बाहर बैठना पड़ा था. यही वजह रही है कि ट्रेंट बोल्ट ने उन्हें नंबर-1 की गद्दी से हटा दिया. बता दें कि वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में बुमराह अकेले भारतीय हैं, जो टॉप-10 में शामिल हैं. जबकि टॉप-20 में बुमराह के अलावा स्पिनर युजवेंद्र चहल शामिल हैं, जो अभी 16वें नंबर पर मौजूद हैं.

ओवल में मचाया था बुमराह ने धमाल

