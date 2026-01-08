नाइटक्लब में शराब पार्टी, फिर बाउंसर से खाए मुक्के... छिन सकती थी इस क्रिकेटर की कप्तानी

इंग्लैंड के क्रिकेटर हैरी ब्रूक की व्हाइट-बॉल कप्तानी उनके नशे के चलते छीनी जा सकती थी. ऐसा इसलिए है क्योंकि कथित तौर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच से एक रात पहले उन्होंने नशे में एक नाइटक्लब में खूब हंगामा किया था. इस दौरान उन्हें एक नाइटक्लब के बाउंसर ने पीटा भी था. द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है.
जानें पूरा मामला क्या है
यह घटना 1 नवंबर को वेलिंगटन में स्काई स्टेडियम में होने वाले मैच से एक रात पहले घटी, जब इंग्लैंड टीम एशेज से पहले न्यूजीलैंड दौरे पर थी. टेस्ट टीम के उपकप्तान भी रहे ब्रूक को सुरक्षा कर्मियों ने नशे में होने के शक के चलते नाइटक्लब में प्रवेश देने से इनकार कर दिया. इसके बाद तीखी बहस हुई, जिसके दौरान एक बाउंसर ने ब्रूक को मारा, हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं आई.
घटना की गंभीरता और मैच से ठीक पहले होने के बावजूद ब्रूक अपने नेतृत्व पदों पर बने रहे. हालांकि, उन्हें “अंतिम चेतावनी” दी गई और लगभग 30,000 पाउंड का जुर्माना लगाया गया, जो इंग्लैंड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नियमों के तहत अधिकतम सजा है. यह राशि उनके रिटेनर का करीब चार प्रतिशत थी.
साथी खिलाड़ियों के साथ पार्टी
ब्रूक उस रात अपने कुछ साथियों, जिनमें जैकब बेथेल और गस एटकिंसन शामिल थे, के साथ बाहर गए थे, लेकिन सुरक्षा स्टाफ के साथ हुई झड़प अलग से हुई. रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रूक ने खुद इस घटना की जानकारी टीम प्रबंधन को दी और किसी तीसरे पक्ष की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई, जो उनके पक्ष में गया.
किस्मत से बचे ब्रूक
रिपोर्ट में कहा गया, यह समझा जाता है कि ब्रूक ने खुद को प्रबंधन के सामने रिपोर्ट किया और किसी तीसरे पक्ष की कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन चूंकि यह घटना मैच से ठीक एक रात पहले हुई, इसलिए कप्तान के तौर पर उनका बच पाना किस्मत की बात थी.
एशेज में भी मिली थी शिकायत
इस घटना का खुलासा ऐसे समय में हुआ है, जब एशेज के दौरान इंग्लैंड खिलाड़ियों के मैदान के बाहर के व्यवहार पर फिर से सवाल उठे हैं. इसमें मैचों के बीच और नूसा में टीम के ठहराव के दौरान शराब पीने को लेकर भी आलोचना हुई थी. ब्रूक उन खिलाड़ियों में शामिल थे, जिनकी उस दौरान शराब पीते हुए तस्वीरें सामने आई थीं.
एक बयान में ब्रूक ने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी. उन्होंने कहा, 'मैं पूरी तरह स्वीकार करता हूं कि मेरे कृत्य गलत थे और इससे मुझे और इंग्लैंड टीम दोनों को शर्मिंदगी उठानी पड़ी. इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करना सबसे बड़ा सम्मान है, जिसे मैं बहुत गंभीरता से लेता हूं, और मैं अपने साथियों, कोचों और समर्थकों को निराश करने के लिए गहराई से माफी चाहता हूं. मैं इस गलती से सीखने और अपने भविष्य के आचरण से भरोसा फिर से कायम करने के लिए प्रतिबद्ध हूं.'