हैरी ब्रूक ने रचा इतिहास... टेस्ट में बने सबसे तेज 3 हजारी, स्टीव स्मिथ भी रच गए खास कीर्तिमान

एशेज सीरीज 2025-26 का चौथा मुकाबला 26 दिसंबर (शुक्रवार) से मेलबर्न के एमसीजी क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर शुरू हुआ. इस मुकाबले में इंग्लैंड की ओर से पहली पारी में हैरी ब्रूक ने वनडे स्टाइल में बल्लेबाजी की. बूक ने 2 चौके और दो छक्के की मदद से 34 गेंदों पर 41 रन बनाए. ब्रूक का विकेट तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड ने लिया, जिन्होंने इस इंग्लिश बल्लेबाज को एलबीडब्ल्यू आउट किया.

दाएं हाथ के बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस छोटी से इनिंग्स के दौरान एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया. ब्रूक अब गेंदों के लिहाज से टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 3000 हजार रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. ब्रूक ने 3000 टेस्ट रन बनाने के लिए महज 3468 गेंदें लीं, जो उनके आक्रामक रवैये को दर्शाता है.

हैरी ब्रूक ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर एवं पूर्व कप्तान एडम गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया. गिलक्रिस्ट ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 3610 गेंदें ली थीं. इस स्पेशल लिस्ट में अब डेविड वॉर्नर, ऋषभ पंत और वीरेंद्र सहवाग क्रमश: तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर खिसक गए हैं.

टेस्ट में सबसे तेज 3000 रन (गेंदों के लिहाज से)

3468- हैरी ब्रूक (इंग्लैंड)

3610- एडम गिलक्रिस्ट (ऑस्ट्रेलिया)

4047- डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया)

4095- ऋषभ पंत (भारत)

4129- वीरेंद्र सहवाग (भारत)

इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने भी एक खास रिकॉर्ड बनाया. स्मिथ अब टेस्ट क्रिकेट में बतौर फील्डर सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर आ गए हैं. स्मिथ ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ को पछाड़ दिया, जिन्होंने बतौर फील्डर टेस्ट क्रिकेट में 210 कैच लपके थे. इग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट टॉप पर हैं, जिन्होंने अब तक टेस्ट क्रिकेट में 214 कैच पकड़े हैं. स्मिथ टेस्ट क्रिकेट में अब तक 212 कैच पकड़ चुके हैं.

टेस्ट में बतौर फील्डर सबसे ज्यादा कैच

214 - जो रूट (इंग्लैंड)

212 - स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया)

210 - राहुल द्रविड़ (भारत)

205 - महेला जयवर्धने (श्रीलंका)

200 - जैक्स कैलिस (साउथ अफ्रीका)

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 152 रन बनाए. फिर इंग्लैंड की भी पहली इनिंग्स 110 रनों पर सिमट गई थी. ऑस्ट्रेलियाई टीम टेस्ट सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त लेने के साथ-साथ एशेज रिटेन कर चुकी है.

