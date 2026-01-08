20 छक्के, 11 चौके... वर्ल्ड कप से पहले हार्दिक पंड्या की विजय हजारे में सुनामी, VIDEO

भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने विजय हज़ारे ट्रॉफी में अपना विस्फोटक फॉर्म जारी रखते हुए गुरुवार, 8 जनवरी को राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में चंडीगढ़ के खिलाफ बड़ौदा के लिए एक और तूफानी पारी खेली. एलीट ग्रुप बी के अंतिम मुकाबले में नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने उतरे पंड्या ने सिर्फ 31 गेंदों में 75 रन ठोककर मैच का रुख पूरी तरह पलट दिया. इससे पहले पंड्या ने विजय हजारे के अपने पहले मैच में शतक जड़ा था. यानी टी20 वर्ल्ड कप से पहले विजय हजारे के अबतक खेले गए अपने 2 मैच में पंड्या ने 20 छक्के और 11 चौके जड़ दिए हैं.

19 गेंदों में जमाई फिफ्टी

पंड्या ने क्रीज पर आते ही आक्रामक रुख अपनाया. उन्होंने महज़ 19 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद नौ लंबे छक्के और दो चौके जड़े. उनका स्ट्राइक रेट 240 से ऊपर रहा. यह हमला उस समय आया जब बड़ौदा को शीर्ष क्रम के जल्दी आउट होने के बाद गति की सख्त जरूरत थी. प्रियांशु मोलिया के साथ मिलकर पंड्या ने पांचवें विकेट के लिए सिर्फ 51 गेंदों में 90 रन जोड़े, जिसने बड़ौदा की पारी को निर्णायक बढ़त दिला दी.

5 दिन पहले जड़ा था शतक

यह कोई एक बार का प्रदर्शन नहीं था. महज पांच दिन पहले ही पंड्या ने विदर्भ के खिलाफ 68 गेंदों में शतक जड़ा था, जिसमें उन्होंने 11 छक्के और आठ चौके लगाते हुए 133 रनों की शानदार पारी खेली थी. हालांकि उस मैच में बड़ौदा को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उस पारी ने पंड्या के जबरदस्त फॉर्म और लंबे व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में उनके बढ़ते आत्मविश्वास को साफ तौर पर दिखा दिया.

चंडीगढ़ के खिलाफ इस तबाही के बीच दूसरे छोर से भी शानदार सहयोग मिला. प्रियांशु मोलिया ने संयमित अंदाज़ में 106 गेंदों पर 103 रन बनाकर पारी को संभाले रखा, जबकि विकेटकीपर-बल्लेबाज़ जितेश शर्मा ने अंत में आकर तेजतर्रार बल्लेबाजी की. पंड्या के आउट होने के बाद क्रीज पर आए जितेश ने 33 गेंदों में 73 रन बनाए, जिसमें आठ चौके और चार छक्के शामिल थे. मोलिया के साथ उन्होंने छठे विकेट के लिए सिर्फ 57 गेंदों में 106 रनों की साझेदारी की.

Bro is bashing domestic bowlers like some gully kids, bro shouldn't be allowed to play the domestic cricket 😭🔥pic.twitter.com/69lThnyEzX — TEJASH 🚩 (@LoyleRohitFan) January 8, 2026

इससे पहले बड़ौदा की हालत 11 रन पर दो विकेट गिरने के बाद दबाव में थी, लेकिन मध्य ओवरों में बनी साझेदारियों ने टीम को संभाल लिया, जिसके बाद पांड्या और जितेश ने आखिरी ओवरों में जोरदार हमला बोला. संयुक्त आक्रमण के दम पर बड़ौदा ने आसानी से 350 रन का आंकड़ा पार किया. यह स्कोर अंधाधुंध हिटिंग नहीं बल्कि सोच-समझकर की गई आक्रामक बल्लेबाजी का नतीजा था.

पंड्या का घरेलू फॉर्म खासा ध्यान खींच रहा है, खासकर तब जब उन्हें भारत की न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए आराम दिया गया था. अपने पिछले पांच मैचों में चार बार पचास से ज्यादा रन बनाने और टूर्नामेंट में लगातार छक्कों की बरसात के साथ, 31 वर्षीय पांड्या प्रदर्शन के दम पर मजबूत दावा पेश कर रहे हैं.

