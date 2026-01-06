हार्दिक पंड्या की गर्लफ्रेंड से मिले अमिताभ बच्चन, क्रिकेटर को लगाया गले, Video

5 जनवरी को रिलायंस फाउंडेशन द्वारा आयोजित 'यूनाइटेड इन ट्रायम्फ' में कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की. इवेंट में भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पंड्या अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के पहुंचे थे. जहां हार्दिक और उनकी गर्लफ्रेंड ब्लैक कलर के आउटफिट में ट्विविंग करते नजर आए. हार्दिक ने जैसे इवेंट में एंट्री ली, सबकी निगाहें उन पर थीं. खुशनुमा पल में उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन से मिलवाया.

अमिताभ से मिलीं माहिका

ये इवेंट भारत की क्रिकेटिंग कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहा था, जिसमें मेंस, वुमेंस और ब्लाइंड वुमेंस वर्ल्ड कप जीत शामिल थी. इसमें एथलीट्स, सेलेब्स और कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं. हार्दिक और माहिका हाथ में हाथ डाले रेड कार्पेट पर पहुंचे, जिसने फोटोग्राफर्स का पूरा ध्यान खींच लिया. पंड्या सूटबूट में शानदार लग रहे थे और माहिक ब्लैक ड्रेस में एलिगेंट लगीं. दोनों ने साथ पोज दिए फिर वेन्यू में एंट्री ली. उनकी केमिस्ट्री और स्टाइलिश लुक ने सोशल मीडिया पर फैंस को दीवाना बना दिया है.

Hardik Pandya introducing his girlfriend mahika Sharma to Amitabh Bachchan at the Reliance Foundation event last night.❤️ pic.twitter.com/yJ8ZyPneCu — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) January 6, 2026

वेन्यू के अंदर अमिताभ बच्चन स्टार्स से मिल रहे थे. इस दौरान पंड्या ने अपनी गर्लफ्रेंड माहिका को बिग बी से मिलवाया. पहले अमिताभ ने हार्दिक को गले लगाया. इसके बाद वो माहिका से मिलते हैं. बिग बी ने हार्दिक की ओर इशारा करके माहिका से कुछ कहा भी. बॉलीवुड महानायक ने जिस तरह हार्दिक की गर्लफ्रेंड को ग्रीट किया. वो देखकर क्रिकेटर खुश हो गए. बातचीत के दौरान हार्दिक मुस्कुराते हुए एक टक बिग बी को देखते रहे. माहिका भी बच्चन साहब से मिलकर गदगद दिखीं.

बिग बी संग हार्दिक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वारयल हो रहा है. फैन्स हार्दिक की मैच्योरिटी और प्रोफेशनलिज्म की तारीफ कर रहे हैं. फैन्स का कहना है कि हार्दिक और माहिका की जोड़ी हिट है.

तलाक के बाद हार्दिक की नई शुरुआत

हार्दिक ने 2020 में नताशा स्टेनकोविक से शादी की थी, दोनों एक बेटे के पेरेंट बने, लेकिन 2024 में हार्दिक-नताशा ने तलाक लेकर अलग होने का फैसला किया. तलाक के बाद हार्दिक का नाम मॉडल जैस्मिन वालिया से जुड़ा, लेकिन जल्द ही इनके ब्रेकअप की खबरें आ गईं. अब हार्दिक, माहिका संग अपना रिश्ता ऑफिशियल कर चुके हैं.

