scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गौतम गंभीर की जगह वीवीएस लक्ष्मण बनेंगे टेस्ट टीम के हेड कोच? अफवाहों पर BCCI ने तोड़ी चुप्पी

गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन टेस्ट मैचों में नतीजे अच्छे नहीं आए हैं. भारतीय टीम न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने घर पर टेस्ट सीरीज नहीं जीत सकी. दोनों ही सीरीज में भारतीय टीम का सूपड़ा साफ हो गया.

Advertisement
X
गौतम गंभीर की टेस्ट कोचिंग स्टाइल पर सवाल खड़े हो रहे हैं. (Photo: Getty)
गौतम गंभीर की टेस्ट कोचिंग स्टाइल पर सवाल खड़े हो रहे हैं. (Photo: Getty)

गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम का टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है. हाल ही में भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने घर पर टेस्ट सीरीज में 0-2 से करारी हार झेलनी पड़ी थी. यहां तक कि पिछले साल न्यूजीलैंड के हाथों भी भारत अपने घर पर 0-3 से पराजित हुआ था.

गौतम गंभीर की कोचिंग शैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं. कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि उन्हें टेस्ट टीम के कोच के पद से हटाया जा सकता है. साथ ही टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं होता है, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट पर दोबारा विचार किया जाएगा. गंभीर का कॉन्ट्रैक्ट 2027 के वनडे वर्ल्ड कप तक है.

यह भी पढ़ें: 'कोच को निशाना मत बनाओ, खिलाड़ी भी जिम्मेदार...', गौतम गंभीर के सपोर्ट में उतरे रवि शास्त्री

सम्बंधित ख़बरें

Rishabh Pant
ऋषभ पंत का वनडे टीम से भी कटेगा पत्ता! इस धुरंधर की वापसी संभव
India Beat Sri lanka
Indian Women Cricket Team ने Sri Lanka को धो डाला!
Shafali Verma
भारतीय टीम ने श्रीलंका को धो डाला... T20 सीरीज भी कब्जाई
Gautam Gambhir
Gambhir ने एक Special Interview में किया बड़ा खुलासा!
Aakash Chopra की T20 Team में Shubman Gill Out, जानें..

अब गौतम गंभीर को लेकर चल रही अटकलों पर भारतीय क्रिकेट नियंत्रम बोर्ड (BCCI) की ओर से बड़ा बयान सामने आया है. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने साफ शब्दों में कहा है कि गौतम गंभीर को रेड-बॉल (टेस्ट) कोच पद से हटाने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है और ये सारी बातें महज अफवाहें हैं.

Advertisement

सैकिया ने क्या कहा?
इंडिया टुडे से बातचीत में देवजीत सैकिया ने इन खबरों को खारिज करते हुए कहा, 'गौतम गंभीर की टेस्ट कोचिंग को लेकर न तो कोई बातचीत हुई है और न ही किसी दूसरे कोच से संपर्क किया गया है. ऐसी सभी बातें केवल अफवाहें हैं.'

बीसीसीआई सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि गौतम गंभीर अपने मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट के तहत टीम इंडिया के साथ काम करते रहेंगे. बोर्ड की ओर से कोचिंग स्टाफ में किसी तरह के बदलाव को लेकर फिलहाल कोई योजना नहीं है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में गंभीर के रिप्लेसमेंट को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, उनका कोई आधार नहीं है.

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट में कहा गया था कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों सीरीज में करारी हार के ठीक बाद बीसीसीआई के एक अधिकारी ने अनौपचारिक रूप से वीवीएस लक्ष्मण से संपर्क किया था, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वो टेस्ट टीम को कोचिंग देने में रुचि रखते हैं या नहीं. रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि लक्ष्मण मौजूदा जिम्मेदारी से ही काफी खुश हैं. बता दें कि लक्ष्मण बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हेड ऑफ क्रिकेट की भूमिका निभा रहे हैं.

Advertisement

बीसीसीआई के बयान के बाद साफ हो गया है कि गौतम गंभीर को लेकर बोर्ड पूरी तरह आश्वस्त है और कोचिंग सेटअप में किसी बदलाव की जरूरत नहीं समझी जा रही. गंभीर फिलहाल तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया के कोच बने रहेंगे और उनके भविष्य को लेकर चल रही सभी चर्चाएं निराधार हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement