'कोच को निशाना मत बनाओ, खिलाड़ी भी जिम्मेदार...', गौतम गंभीर के सपोर्ट में उतरे रवि शास्त्री

गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से जीत हासिल की थी. इस जीत ने साउथ अफ्रीकी टीम के हाथों टेस्ट सीरीज में मिली 0-2 की हार की कसक कम जरूर की, लेकिन गंभीर की कोचिंग स्टाइल पर अब भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

अब टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने टेस्ट सीरीज में मिली हार को लेकर गौतम गंभीर पर बड़ा बयान दिया है. शास्त्री ने साफ कहा कि टीम की हार के लिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना गलत है. भारतीय टीम लगभग एक साल में दो बार अपने घर पर टेस्ट सीरीज हार चुकी है. इससे पहले पिछले साल न्यूजीलैंड ने टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम का 3-0 से सूपड़ा साफ किया था.

एक पॉडकास्ट पर बात करते हुए शास्त्री ने कहा कि टीम के हारने पर हमेशा कोच को ही निशाना बनाया जाता है. उन्होंने कहा कि अगर वे खुद कोच होते, तो हार की जिम्मेदारी लेते. व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में गौतम गंभीर के अंडर भारतीय टीम का प्रदर्शन शानदार रहा है. लेकिन टेस्ट क्रिकेट में गंभीर अभी तक टीम को स्थिरता नहीं दिला पाए हैं. उनके कोचिंग कार्यकाल में भारतीय टीम ने 2 टेस्ट सीरीज जीती हैं, 3 हारी है और 1 ड्रॉ रही है.

किसी एक को टारगेट करना ठीक नहीं: शास्त्री

रवि शास्त्री ने कहा, 'लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए कि खिलाड़ियों को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी एक व्यक्ति को टारगेट करें. मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं अपना अनुभव बता रहा हूं. जब ऐसा कुछ हो, तो खिलाड़ी भी अपनी गलती स्वीकार करें. खिलाड़ियों में यह भावना होनी चाहिए कि हमने हार झेली है और इससे हम बेहतर बनेंगे. जब ​​तक ऐसा नहीं होगा, चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी.'

रवि शास्त्री ने हालांकि गौतम गंभीर को वॉर्निंग भी दी. शास्त्री का मानना है कि नतीजे टीम के फेवर में नहीं रहने पर कोच की छुट्टी भी हो सकती है. उन्होंने कहा, 'अगर प्रदर्शन खराब रहा तो आपको हटाया भी जा सकता है. इसलिए धैर्य जरूरी है. खिलाड़ी को मोटिवेट करने के लिए कम्युनिकेशन और मैन-मैनेजमेंट दोनों बेहद महत्वपूर्ण है.

वनडे सीरीज की समाप्ति के बाद अब भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलनी जा रही है. टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 9 दिसंबर को कटक के बाराबती स्टेडियम में होना है. इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम के खिलाड़ी कटक पहुंच चुके हैं.

