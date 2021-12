बैक स्कूप या स्पैरो शॉट...बल्लेबाज ने लगाया ऐसा शॉट, कन्फ्यूज़ हुए फैंस

सचिन तेंदुलकर की स्ट्रेट ड्राइव, रिकी पोंटिंग का पुल, एमएस धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट...अगर आप क्रिकेट फैन हैं तो इन शॉट्स को ज़रूर जानते होंगे और इनके फैन भी होंगे. लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल है, जिसमें बल्लेबाज एक शॉट खेल रहा है और लोग उसका नाम सोचने में लगे गए हैं.

वायरल वीडियो में बल्लेबाज अपना स्टांस चेंज करते हुए ऑफ साइड की ओर बढ़ता है, लेकिन बॉल स्विंग करती हुई स्टम्प की ओर घुसती है. इसी बीच बल्लेबाज ने पैरों के पीछे से बैट निकाला और उल्टा ही शॉट मार दिया. शॉट बाउंड्री पार तो नहीं गया, लेकिन बल्लेबाज को रन जरूर मिल गए.

What a remarkable shot! What would you name it? 🤭 pic.twitter.com/vCJNQXeWmm