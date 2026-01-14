विराट कोहली के लिए खास तोहफा लेकर सूरत से राजकोट पहुंचा फैन, कीमत जान रह जाएंगे दंग

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की फैन फॉलोइंग एक अलग ही लेवल की है. दुनियाभर के फैंस समय-समय पर विराट कोहली को अनोखे और खास तोहफे देते आए हैं. इनमें उनकी पोट्रेट, ब्रैसलेट और कई यादगार चीजें शामिल रही हैं. फिलहाल विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की घरेलू वनडे सीरीज खेल रहे हैं.
राजकोट में बुधवार को इस सीरीज का दूसरा मैच खेला गया. इस मुकाबले से पहले एक फैन को खास iPhone कवर के साथ देखा गया, जिस पर विराट कोहली की तस्वीर उकेरी गई थी. शुरुआत में इस कवर को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद में पता चला कि यह सोने का iPhone कवर है, जिस पर विराट कोहली की कैरिकेचर उभरी हुई है.
कोहली को गिफ्ट करना चाहता है फैन्स
फैन इस खास कवर को विराट कोहली को गिफ्ट करना चाहता था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस गोल्ड iPhone कवर की कीमत करीब 15 लाख रुपये बताई जा रही है. गौरतलब है कि यह पहला मौका नहीं है जब किसी फैन ने विराट कोहली के लिए ऐसा प्यार दिखाया हो. इससे पहले भी फैंस उन्हें उनकी पेंटिंग, ब्रैसलेट और कई कीमती गिफ्ट दे चुके हैं.
विराट कोहली बने फिर से वर्ल्ड नंबर-1
37 वर्षीय दिल्ली के इस दिग्गज बल्लेबाज़ का हालिया फॉर्म शानदार रहा है. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में उन्होंने 91 गेंदों पर 93 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी और भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी.
इस दमदार प्रदर्शन के बाद विराट कोहली ने ICC पुरुष वनडे रैंकिंग में एक बार फिर पहला स्थान हासिल कर लिया है. उन्होंने अपने ही साथी खिलाड़ी रोहित शर्मा को पीछे छोड़ते हुए करीब 4 साल बाद वर्ल्ड नंबर-1 की कुर्सी पर वापसी की है.
विराट कोहली इससे पहले 2 अप्रैल 2021 को वनडे रैंकिंग में नंबर-1 पर थे. दूसरे वनडे से ठीक पहले ICC ने नई रैंकिंग जारी की, जिसमें कोहली को 12 रेटिंग पॉइंट्स का फायदा हुआ और वह 785 रेटिंग पॉइंट्स के साथ शीर्ष पर पहुंच गए.
वहीं, रोहित शर्मा के रेटिंग पॉइंट्स 781 से घटकर 775 हो गए और वह तीसरे स्थान पर खिसक गए. न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग के साथ दूसरे स्थान पर पहुंचे.