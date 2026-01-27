acob Martin arrested:पूर्व भारतीय क्रिकेटर जैकब मार्टिन को मंगलवार तड़के शराब के नशे में गाड़ी चलाने और लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में वडोदरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक, 53 वर्षीय मार्टिन ने अपनी लग्ज़री SUV से तीन खड़ी कारों को टक्कर मार दी, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

और पढ़ें

यह घटना वडोदरा जिले के अकोटा इलाके में स्थित पुनित नगर सोसायटी के पास रात करीब 2.30 बजे हुई. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नशे की हालत में गाड़ी चला रहे मार्टिन ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और एक घर के बाहर खड़ी तीन कारों को टक्कर मार दी, जिससे उन्हें काफी नुकसान पहुंचा.

क्षतिग्रस्त कारों के मालिक की शिकायत के आधार पर अकोटा पुलिस स्टेशन में पूर्व क्रिकेटर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत लापरवाह और शराब पीकर वाहन चलाने का मामला दर्ज किया गया. इसके बाद घंटों की पूछताछ के बाद मार्टिन को गिरफ्तार कर लिया गया.

PTI की र‍िपोर्ट के मुताब‍िक- पुलिस ने मार्टिन की एमजी हेक्टर एसयूवी (MG Hector SUV) को जब्त कर लिया है और मामले की आगे जांच की जा रही है.

Advertisement

गौरतलब है कि जैकब मार्टिन भारत के लिए 10 वनडे मैच खेल चुके हैं और बड़ौदा रणजी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं. इससे पहले वर्ष 2011 में उन्हें दिल्ली पुलिस ने मानव तस्करी के एक मामले में भी गिरफ्तार किया था.

कैसा रहा मार्ट‍िन जैकब का क्रिकेट में र‍िकॉर्ड

53 साल के मार्ट‍िन जैकब ने टीम इंड‍िया के ल‍िए महज 10 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले और 158 रन 22.57 के एवरेज से बनाए. वहीं 138 फर्स्ट क्लास मैचों में 9192 रन 46.65 के एवरेज से बनाए, 10 विकेट भी उन्होंने अपने नाम किए. 101 ल‍िस्ट ए मुकाबलों में उन्होंने 39.30 के एवरेज से 2958 रन बनाए हैं, 9 विकेट भी नाम किए. वही 2 टी20 मुकाबलों में उन्होंने 14 रन बनाए.

---- समाप्त ----