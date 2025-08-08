Ashes 2025: Glenn Mcgrath Prediction: एशेज सीरीज शुरू होने में अभी तीन महीने बाकी हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ग्लेन मैक्ग्रा ने अभी से भविष्यवाणी कर दी है कि इस बार ऑस्ट्रेलिया 5-0 से इंग्लैंड का सूपड़ा साफ करेगा. सीरीज की शुरुआत 21 नवंबर से पर्थ में होगी.

द‍िग्गज गेंदबाज ग्लेन मैक्ग्रा का मानना है कि इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया में टिक नहीं पाएगी, खासतौर पर जब पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और नाथन लायन अपने घरेलू कंडीशन में खेल रहे होंगे.

मैक्ग्रा ने BBC रेडियो से बातचीत में कहा- मैं आमतौर पर भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन इस बार 5-0 की भव‍िष्यवाणी कर रहा हूं. मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है. इंग्लैंड के लिए एक टेस्ट जीतना भी मुश्किल होगा. उन्होंने कहा कि इंग्लैंड हाल ही में भारत के खिलाफ एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में 2-2 से ड्रॉ खेला, जो दिखाता है कि वे मुश्किल हालात में फंसे रह सकते हैं.

इंग्लैंड ने आख‍िरी बार एशेज सीरीज कब जीती?

इंग्लैंड ने आखिरी बार एशेज 2015 में जीता था. उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया में खेले गए हर एशेज में या तो 0-5 या 0-4 से हारा है. इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया में आखिरी टेस्ट जीत 2010-11 में दर्ज की थी, जब उसने सीरीज 3-1 से जीती थी.

पिछली बार 2021-22 में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 4-0 से हराया था. वहीं ऑस्ट्रेलिया ने अपने पिछले 15 घरेलू टेस्ट में से सिर्फ दो गंवाए हैं, 11 जीते हैं और दो ड्रॉ रहे हैं.

एशेज में ऑस्ट्रेल‍ियाई टीम की कमजोरी क्या है?

ग्लेन मैक्ग्रा ने माना कि ऑस्ट्रेलिया के टॉप तीन बल्लेबाज थोड़े अस्थिर हैं. ख्वाजा, ग्रीन और लाबुशेन फॉर्म में नहीं हैं, युवा बल्लेबाज सैम कोंस्टास ने भी अभी तक अपनी जगह पक्की नहीं की है. फिर भी उन्हें लगता है कि इंग्लैंड की गेंदबाजी को और मजबूती की जरूरत है. मैक्ग्रा ने माना कि इस बार टक्कर इंग्लैंड के टॉप और मिडिल ऑर्डर बनाम ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों और नाथन लायन की स्पिन में होगी.

जो रूट का ऑस्ट्रेल‍िया में प्रदर्शन कैसा है?

ग्लेन मैक्ग्रा ने जो रूट पर खास टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने अभी तक ऑस्ट्रेलिया में एक भी टेस्ट शतक नहीं बनाया है. रूट ने वहां 892 रन तो बनाए हैं, लेकिन औसत सिर्फ 35.68 का है, जबकि उनके करियर का औसत 51.29 है. मैक्ग्रा ने कहा- ये सीरीज रूट के लिए बड़ी होगी. रूट बेहतरीन फॉर्म में हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अब तक कुछ खास नहीं कर पाए हैं.

ब्रूक, डकेट और क्राउली का एशेज में कितना रहेगा असर?

ग्लेन मैक्ग्रा ने हैरी ब्रूक को लेकर भी बयान दिया. उन्होंने कहा- ब्रूक को देखना अच्छा लगता है, वो डटकर खेलता है, ऑस्ट्रेलिया को उसे जल्दी आउट करना होगा. मैक्ग्रा ने इंग्लैंड के अन्य बल्लेबाजों बेन डकेट और जैक क्राउली पर भी बात की और कहा कि उन्हें अब ज‍िम्मेदारी से रन बनाने होंगे.

मैक्कुलम के बारे में क्या बोले मैक्ग्रा?

इंग्लैंड के कोच ब्रैंडन मैक्कुलम की तारीफ करते हुए ग्लेन मैक्ग्रा ने कहा- मुझे पसंद है जब खिलाड़ी बिना डर के खेलते हैं. यही मैक्कुलम भी चाहते हैं कि खिलाड़ी बिंदास खेलें, लेकिन उन्हें थोड़ा और मानसिक रूप से मजबूत एवं फोकस्ड होने की जरूरत है.

