England vs Pakistan Test: 'इंग्लैंड को एक हजार रन बनाने चाहिए', पाकिस्तानी गेंदबाजों की पिटाई देख यूजर्स ने किया ट्रोल

England vs Pakistan Test: इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीन मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी में खेला जा रहा है. मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड ने पहले दिन पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर दी. पहले दिन 4 इंग्लिश बल्लेबाजों ने शतक लगाए और स्कोर 500 रन के पार पहुंचा दिया.

पहले दिन (1 दिसंबर) का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड टीम ने 4 विकेट पर 506 रन बना दिए हैं. क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसी टेस्ट मैच के पहले दिन किसी टीम ने 500 से ज्यादा रन बनाए हैं. इंग्लैंड ऐसा करने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है.

सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी गेंदबाज ट्रोल

पाकिस्तानी गेंदबाजों की यह हालत देख सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल किया. ट्विटर पर #pakistancricket और #PAKvENG टॉप ट्रेंड में आ गया है. भारतीय यूजर्स ने भी पाकिस्तान टीम और उनके समर्थकों से जमकर बदला लिया. टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने भारतीय टीम को सेमीफाइनल में 10 विकेट से हराया था. तब पाकिस्तानी फैन्स ने भारतीयों को जमकर ट्रोल किया था.

अब भारतीय फैन्स ने इस मौके का फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी टीम और समर्थकों को जमकर ट्रोल किया. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'इंग्लैंड टीम को एक हजार रन बनाने चाहिए.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'क्या धुलाई हो रही है 150 kmph वाले बॉलर्स की.'

बाबर आजम की शक्ल देखने लायक थी

एक अन्य यूजर ने लिखा, 'मजे से मार रहा था. हंस हंस कर मार रहा था औऱ बाबर की शक्ल देखने लायक थी. भाई ब्रूक को कोई जाकर बोलना चाहिए कि ये टी20 नहीं है टेस्ट मैच है. क्या बैटिंग की है उसने पलक झपकते ही 100 के पास पहुंच गया.'

Good to see the ODI series get started in Rawalpindi, Pakistan. #PakvEng