IND vs ENG Edgbaston Test 2025 day 3 analysis: DSP मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी (6 विकेट) ने तीसरे दिन (4 जुलाई) भारत को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में मजबूत स्थिति में बनाए रखा. उनको आकाश दीप का भी साथ मिला. हालांक‍ि बाकी भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा, उनकी अंग्रेज बल्लेबाजों ने जमकर कुटाई की.

भारत की पहली पारी में 578 रनों के जवाब में इंग्लैंड की टीम 407 रन पर सिमट गई. सिराज और आकाश दीप (4/88) ने इंग्लैंड के आखिरी 5 विकेट सिर्फ 20 रन पर समेटे. भारत को पहली पारी के आधार पर 180 रनों की अहम बढ़त मिली.

दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने दूसरी पारी में 13 ओवर में 64/1 रन बना लिए थे और कुल बढ़त 244 रन की हो चुकी थी. यशस्वी जायसवाल 28 रन बनाकर आउट हुए, जबकि केएल राहुल 28* और करुण नायर 7* रन बनाकर क्रीज पर जमे हैं. अब चौथे दिन (5 जुलाई) भारत तेजी से रन बनाकर इंग्लैंड को बड़ा लक्ष्य दे सकता है. मैच रोमांचक मोड़ पर है.

अंग्रेज व‍िकेटकीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ (नाबाद 184) और हैरी ब्रूक (158) की तूफानी पारियों ने भारत की बढ़त को कुछ समय के लिए खतरे में डाल दिया था. इन दोनों का जहां मन हो रहा था, वो वहां भारतीय गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे.

