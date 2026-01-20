DC vs MI Live Score, WPL 2026: मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी जारी, दिल्ली ने जीता है टॉस

महिला प्रीमियर लीग (WPL) में आज डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस ने अब तक खेले गए पांच मैचों में सिर्फ दो जीत दर्ज की हैं और ज्यादातर मुकाबलों में टीम लय में नहीं दिखी है.

इस मुकाबले में द‍िल्ली कैप‍िटल्स की कप्तान जेम‍िमा रोड्र‍िग्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. मुंबई इंड‍ियंस की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है. इस मुकाबले का लाइव स्कोरकार्ड जानने के लिए इस पेज को लगातार रिफ्रेश करते रहें.



मुंबई इंडियंस महिला (प्लेइंग इलेवन): हेले मैथ्यूज, सजीवन सजना, नट साइवर-ब्रंट, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), राहिला फिरदौस, निकोला केरी, अमनजोत कौर, पूनम खेमनार, संस्कृति गुप्ता, शबनीम इस्माइल, वैष्णवी शर्मा.

दिल्ली कैपिटल्स महिला (प्लेइंग इलेवन): शेफाली वर्मा, लिजेल ली, लौरा वोल्वार्ट, जेमिमा रोड्रिग्स (कप्तान), मारिजान कैप, दीया यादव, निकी प्रसाद, स्नेह राणा, लुसी हैमिल्टन, श्री चरणी, नंदनी शर्मा.

मुंबई ने टूर्नामेंट की शुरुआत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ हार के साथ की थी. इसके बाद उसने दिल्ली कैपिटल्स को 195 रन डिफेंड करते हुए 50 रन से हराया. गुजरात जायंट्स के खिलाफ सात विकेट की जीत से टीम को थोड़ी रफ्तार मिली, लेकिन यूपी वॉरियर्ज़ के खिलाफ लगातार दो हार ने उसे फिर पीछे धकेल दिया. एक मैच में मुंबई 161 रन डिफेंड नहीं कर सकी, जबकि दूसरे में 188 रन का लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रही.

इन नतीजों के बावजूद मुंबई पांच टीमों की तालिका में फिलहाल दूसरे स्थान पर बनी हुई है, लेकिन अब उसे बाकी मैचों में हर हाल में जीत की जरूरत है.

अंक तालिका में सबसे नीचे दिल्ली

दूसरी ओर, पिछले सीजन की उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स चार मैचों में तीन हार के साथ अंक तालिका में सबसे नीचे है. दिल्ली को शुरुआत में मुंबई और गुजरात जायंट्स के खिलाफ हार मिली थी. गुजरात के खिलाफ 210 रन का पीछा करते हुए टीम जीत से सिर्फ चार रन दूर रह गई थी.

दिल्ली की इकलौती जीत यूपी वॉरियर्ज़ के खिलाफ आई, लेकिन पिछले मैच में आरसीबी के खिलाफ 166 रन पर सिमटने के बाद आठ विकेट से मिली हार ने टीम की मुश्किलें फिर बढ़ा दी हैं.

कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स का मिडिल ऑर्डर में रन न बना पाना दिल्ली के लिए बड़ी चिंता है. वहीं, लॉरा वोल्वार्ट भी पिछले मैच में शून्य पर आउट होने के बाद फॉर्म में वापसी करना चाहेंगी. अब जब लीग चरण का अहम वडोदरा चरण शुरू हो चुका है और आठ मैचों के छोटे फॉर्मेट में हर मुकाबला बेहद अहम है, दिल्ली की टीम भी अंक तालिका में ऊपर चढ़ने के लिए निरंतरता हासिल करना चाहेगी.

