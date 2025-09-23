एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हराया. जो एश‍िया कप में उसकी पाक टीम पर लगातार दूसरी जीत रही. इस मुकाबले में पाक‍िस्तानी बैटर साहिबजादा फरहान का AK-47 सेलिब्रेशन (गन सेल‍िब्रेशन) और उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों का मुंहतोड़ जवाब खूब चर्चा में रहा.

पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171 रन बनाए. साहिबजादा फरहान ने अर्धशतक पूरा किया और उसके बाद बल्ले से AK-47 चलाने का इशारा किया.



लेकिन भारत की जवाबी पारी में युवा ओपनर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर खबर ली. पावरप्ले में ही 70 रन जोड़कर दोनों ने मैच को भारत की ओर मोड़ दिया. अभिषेक के बल्ले से लगातार चौके-छक्के निकले जिन्हें दानिश कनेरिया ने “ब्रह्मास्त्र” करार दिया.



पाकिस्तान के पूर्व लेग स्पिनर दानिश कनेरिया ने मैच के बाद पाकिस्तान टीम की आलोचना करते हुए कहा- वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी बल्ले से जवाब देते हैं, इशारों से नहीं. भारत ने मैदान पर काम से जवाब दिया जबकि पाकिस्तान सिर्फ बातों और सेलिब्रेशन में उलझा रहा.

दान‍िश ने अपने यूट्यब चैनल पर कहा- फरहान ने AK-47 का चलाने का इशारा किया उसके बाद अभिषेक और शुभमन गिल ने ब्रह्मास्त्र वाला जेस्चर दिखाया. अभिषेक शर्मा के खेल में युवराज सिंह की झलक नजर आई. उन्होंने शाहीन आफरीदी की पहली गेंद पर ही छक्का जड़ दिया. स्मार्ट क्रिकेट खेली और बॉलर से एक कदम आगे रहकर शॉट लगाए.

हालांकि दान‍िश ने अपनी टीम की तारीफ भी की. उन्होंने कहा- पाकिस्तानी टीम भारत से प‍िछले मुकाबले की तुलना में शानदार खेली. क्योंकि पहला मैच (ग्रुप) बिल्कुल ही वन साइडेड था. लेक‍िन इस मुकाबले में उन्होंने बैटिंग तो की. साह‍िबाजादा फरहान की वजह से पाकिस्तान ने भारत तो 171 का टारगेट दिया. लेकिन ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम 190–200 रन बना सकती थी, लेकिन फिर सूर्य कुमार यादव ने शिवम दुबे को गेंदबाजी दी और उन्होंने क्रूशियल विकेट लिया. इससे रनों की गति वहीं रुक गई और पाकिस्तान पीछे चल गया.

फखर जमां के कैच पर क्या बोले दान‍िश कनेर‍िया?

दान‍िश ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने सैम अयूब को वन डाउन भेजा, जो बेहतर फैसला रहा. वहीं फखर जमां का कैच बिहाइंड वाला डिसीजन विवाद का कारण बना. थर्ड अंपायर ने आउट दिया लेकिन पाकिस्तानी कमेंटेटर्स ने कहा कि बेनिफिट ऑफ डाउट बल्लेबाज़ को मिलना चाहिए. जबकि असलियत ये थी कि संजू सैमसन के ग्लव्स नीचे थे, यह बिल्कुल क्लियर कैच था.

