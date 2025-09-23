एशिया कप फाइनल का गणित ऐसे उलझ गया कि कल भारत की जीत की दुआ करेगा पाकिस्तान...जानें पूरा समीकरण

Asia cup 2025 Final Qualification scenario: क्या एश‍िया कप में सुपर-4 मुकाबले में भारत से हार के बाद पाक‍िस्तान की टीम अब भी टूर्नामेंट में आगे बढ़ सकती है? क्या पड़ोसी मुल्क अब भी एश‍िया कप का फाइनल खेल सकता है. पाक‍िस्तान के ल‍िए एश‍िया कप के फाइनल में भारत से फाइनल में खेलने की क्या संभावना है?

एश‍िया कप में चल रहे सुपर-4 के दौर में ये कुछ सवाल ऐसे हैं, जो खूब सर्च हो हो रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत-पाक‍िस्तान के बीच एश‍िया कप 2025 का फाइनल हो सकता है.

लेकिन यहां समझना होगा कि पाक‍िस्तान के टूर्नामेंट में आगे बढ़ने की तस्वीर मंगलवार (23 स‍ितंबर) को श्रीलंका के मुकाबले पर न‍िर्भर करेगी. पाकिस्तानी टीम के ल‍िए मुकाबला 'करो या मरो' जैसा है, यही स्थ‍ित‍ि श्रीलंका की टीम के साथ भी है.

पाक‍िस्तानी टीम अगर श्रीलंका के सामने अबू धाबी में हारी तो उसका बोर‍िया-ब‍िस्तर लगभग बंध जाएगा. तब उनका आख‍िरी मुकाबला बांग्लादेश से 25 स‍ितंबर को बचेगा. ऐसे में बांग्लादेश से केवल जीतकर उनका जीतना फाइनल में पहुंचना लगभग नामुमक‍िन होगा. ध्यान रहे सुपर-4 में टॉप 2 टीमें ही 28 स‍ितंबर को दुबई में एश‍िया कप 2025 का फाइनल मुकाबला खेलने उतरेंगी.

Points Table 📊



The Super 4️⃣s are off to a thrilling start, with 🇮🇳 & 🇧🇩 recording important wins in their respective rivalry clashes and occupy top spots.#DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/eRw9yRHzco — AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 22, 2025

लंका-पाक‍िस्तान का केवल एक ही टारगेट, जीतना है और जीतना है...

श्रीलंका और पाकिस्तान लंबे समय से एक-दूसरे के खिलाफ टी20 मैच नहीं खेल रहे हैं. आखिरी बार उन्होंने 2022 में टी20 में आमना-सामना किया था.

2010 के दशक में तो ये दोनों टीमें लगभग हर साल सीरीज खेलती थीं. श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने आखिरी पांच टी20 मुकाबले जीते हैं, यह सिलसिला अक्टूबर 2019 से चल रहा है. लेकिन UAE में पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ सात में से चार टी20 मैचों में जीत दर्ज की है. यानी UAE की धरती पर लंका के सामने डंका पाक‍िस्तान का बजा है.

तो क्या पाक‍िस्तान में होगी भारत की जीत की दुआ?

अब सवाल यह है कि क्या एशिया कप 2025 में पाकिस्तान अभी फाइनल में कैसे पहुंच सकता है? पाकिस्तान मंगलवार यानी आज (23 स‍ितंबर) को सुपर 4 राउंड में श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला खेलेगा. श्रीलंका ने ग्रुप B में अपनी तीनों मैच जीतकर टॉप पोजीशन हास‍िल की थी. जहां उन्होंने बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग को हराया. लेकिन सुपर 4 में अपने पहले मैच में उसे बांग्लादेश से हार मिली.

तो क्या पाक‍िस्तान में बांग्लादेश वाले मुकाबले के ल‍िए जीत की दुआ होगी? लेक‍िन उससे पहले पाकिस्तान के लिए यह जरूरी है कि वे पहले तो मंगलवार को श्रीलंका को हराए, वरना टूर्नामेंट से उसका बाहर होना तय हो जाएगा.

वहीं, 'मेन इन ब्लू' बुधवार को बांग्लादेश से भ‍िड़ेंगे और शुक्रवार को श्रीलंका के खिलाफ खेलेंगे. ऐसे में कम से कम एक मैच जीतने पर भारतीय टीम फाइनल की दिशा में बढ़ जाएगी. लेकिन सूर्यकुमार यादव की टीम अपनी 100% जीत की रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए दोनों सुपर 4 मैच जीतने की कोशिश करेगी.

अगर पाकिस्तान श्रीलंका को हराता है तो पाक‍िस्तान के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा रहेंगी. उनका अगला मुकाबला गुरुवार को बांग्लादेश से होगा. बांग्लादेश को हराने पर पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने की संभावना लगभग पक्की हो जाएगी, जो रविवार (28 स‍ितंबर) को खेला जाएगा. क्योंकि तब पाक‍िस्तान के खाते में दो जीत होंगी.

लेकिन अगर पाकिस्तानी टीम श्रीलंका से हारी तो वह यह दुआ करेगी कि जैसे भी हो भारतीय टीम बांग्लादेश को हराए. ऐसे में उसे आखिर में बांग्लादेश को हराना होगा. अगर भारतीय टीम बांग्लादेश से हारती है तो बांग्लादेश के फाइनल में पहुंचने की संभावना लगभग पक्की हो जाएगी.

क्या एक मैच जीतकर भी PAK का एश‍िया कप का फाइनल संभव...

सवाल तो यह भी अहम है... क्या पाक‍िस्तान केवल 1 मैच जीतने की स्थ‍ित‍ि में फाइनल में पहुंच सकता है? तो यहां नेट रन रेट अहम हो जाएगा. लेकिन केवल 1 मैच जीतकर फाइनल में पहुंचने के लिए पाक‍िस्तान चाहेगा कि भारतीय टीम बांग्लादेश को हराए. वहीं भारतीय टीम श्रीलंका को भी रौंदे. यानी भारतीय टीम की जीत में ही पाक‍िस्तान के फाइनल में पहुंचने का रास्ता छ‍िपा है. श्रीलंका से हारकर भी पाक‍िस्तानी टीम फाइनल में पहुंच सकती है, लेक‍िन ऐसे में बांग्लादेश और श्रीलंका को अपने दोनों ही मैच हारने होंगे.

ध्यान देने वाली बात यह है कि बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों अभी भी फाइनल की दौड़ में हैं. बांग्लादेश के पास पहले ही एक जीत है, और श्रीलंका किसी भी टीम को हैरान कर सकता है.

सुपर 4 प्वाइंट्स टेबल

भारत: 1 मैच, 1 जीत, 0 हार, 2 अंक, नेट रन रेट +0.689

बांग्लादेश: 1 मैच, 1 जीत, 0 हार, 2 अंक, नेट रन रेट +0.121

श्रीलंका: 1 मैच, 0 जीत, 1 हार, 0 अंक, नेट रन रेट -0.121

पाकिस्तान: 1 मैच, 0 जीत, 1 हार, 0 अंक, नेट रन रेट -0.689

क्या टीम इंडिया अभी भी फाइनल से बाहर हो सकती है?

टीम इंडिया ने सुपर 4 में पाकिस्तान को हराकर शानदार शुरुआत की है, लेकिन फाइनल की यात्रा अभी तय नहीं है. इसके लिए उन्हें कम से कम एक और मैच जीतना होगा. तभी वो सुपर-4 की जगह सुन‍िश्च‍ित करेगी. 2 मैच हारने पर भारतीय टीम के लिए भी तस्वीर गड़बड़ हो जाएगी.



यानी एक बात तो साफ है क‍ि पाक‍िस्तान की क‍िस्मत अब टूर्नामेंट में भारत के हाथ में हैं. ऐसे में यह न‍िश्च‍ित है क‍ि श्रीलंका से 23 स‍ितंबर को जीत के बाद भी पाक‍िस्तान में कल (24 स‍ितंंबर) भारत की जीत के ल‍िए दुआ हो रही होगी. भारत के ख‍िलाफ सुपर-4 वाले मुकाबले में हार‍िस रऊफ, शाहीन शाह आफरीदी और साह‍िबाजादा फरहान ने खूब बवाल काटा, लेक‍िन अब पाक‍िस्तान पूरी तरह से भारत के रहमोकरम पर ही फाइनल खेल सकता है.

