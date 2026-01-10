scorecardresearch
 
भूल गया पुराना एहसान..? BCCI को आंख दिखा रहा बांग्लादेश बोर्ड, अपने आप नहीं मिला था टेस्ट दर्जा

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने बांग्लादेश क्रिकेट को वह सहारा दिया है जिसकी कल्पना बहुत कम बोर्ड कर सकते हैं. यह बीसीसीआई और डालमिया की उस दूरदर्शिता का नतीजा है कि आज बांग्लादेशी टीम टेस्ट क्रिकेट खेल रही है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बीसीसीसीआई के उन पुराने एहसानों को हमेशा याद रखना चाहिए...

BCCI को चुनौती दे रहा बांग्लादेश? (Photo Getty)
BCCI को चुनौती दे रहा बांग्लादेश? (Photo Getty)

भारत और बांग्लादेश के क्रिकेट रिश्तों में अचानक पैदा हुई कड़वाहट ने पूरा दुनिया का ध्यान खींचा है. भारत और श्रीलंका की सहमेजबानी में होने जा रहे आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) जिस तरह का रुख दिखा रहा है, वह ना सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि यह भी सवाल खड़ा करता है कि क्या बीसीबी भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के वर्षों पुराने एहसान और समर्थन को भूल गया है?

हाल ही में बीसीसीआई के निर्देश पर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने तेज गेंदबाज मुस्ताफिज़ुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज कर दिया था. बीसीसीआई ने हालिया घटनाक्रमों के मद्देनजर ये फैसला लिया था. मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली कार्यकारी सरकार के अंतर्गत बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के प्रति अत्याचार बढ़ा है, जिसके बाद ये सवाल उठे कि बांग्लादेशी खिलाड़ी को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में खेलने देना कहां तक उचित है. विरोध के स्वर गंजूने के बाद बोर्ड को ये फैसला लेना पड़ा.

बीसीसीआई के इस सख्त कदम के बाद अब बीसीबी अपनी खुन्नस निकाल रहा है. बीसीबी ने बेहद आक्रामक तेवर अपनाते हुए कहा कि अब वह इस मसले पर केवल आईसीसी से ही बात करेगा, बीसीसीआई से किसी तरह की चर्चा नहीं होगी. बीसीबी ने यहां तक कह दिया कि उसकी टीम भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के मैचों में भाग नहीं लेगी. बीसीबी ने आईसीसी को पत्र लिखकर यह मांग की कि सुरक्षा कारणों से उसकी टीम के मैच भारत में आयोजित ना किए जाएं और उन्हें श्रीलंका में स्थानांतरित किया जाए.

बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप वेन्यू बदलने के लिए आईसीसी को चिट्टी भेजी थी, लेकिन क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था ने बीसीबी की मांग को यह कहकर खारिज कर दिया कि सुरक्षा चिंताओं को लेकर उसके दावों में दम नहीं है. इसके बाद भी बीसीबी नहीं माना और गुरुवार को एक और औपचारिक चिट्ठी भेज दी. उधर बांग्लादेश में अब आईपीएल के प्रसारण पर भी बैन लगा दिया गया है. यह कदम साफ दिखाता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के उस फैसले से बेहद नाराज है और वह सीधा टकराव का रास्ता अपना रहा है.

bcb
ऐसा लगता है कि बीसीसीआई के एहसान को बांग्लादेशी टीम भूल गई है. (Photo: BCB)

बांग्लादेश का क्रिकेट अभी जहां खड़ा है, उसमें बीसीसीआई का रोल अहम है. लेकिन बीसीबी अभी बीसीसीआई को ही आंख दिखा रहा है. साल 1998 में आईसीसी के तत्कालीन अध्यक्ष और पूर्व बीसीसीआई चीफ जगमोहन डालमिया ने ये फैसला लिया था कि आईसीसी का नॉकआट टूर्नामेंट बांग्लादेश में कराया जाएगा. उस समय बांग्लादेश आईसीसी का फुल मेम्बर था भी नहीं, ऐसे में उसके लिए बड़ी चीज थी. ढाका में हुए इस आयोजन ने बांग्लादेश को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहचान दिलाई. बंगबंधु नेशनल स्टेडियम में एक बड़े आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी करना उस समय के लिए बांग्लादेश के लिए किसी सपने जैसा उपलब्धि था. साल 1998 में अक्तूबर नवंबर में हुए उस टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका ने खिताबी जीत हासिल की थी. तब उसने वेस्टइंडीज को फाइनल में 4 विकेट से हराया था.

बांग्लादेश की टेस्ट क्रिकेट में एंट्री भी आसानी से नहीं हुई. इस उपलब्धि के पीछे बीससीआई का मजबूत सहयोग सबसे बड़ा कारण रहा. बांग्लादेश 1977 में आईसीसी का सहयोगी सदस्य बना, लेकिन उसे टेस्ट स्टेटस मिलने में लगभग 23 साल लग गए. साल 1999 में पहली बार वर्ल्ड कप खेलनी उतरी बांग्लादेशी टीम ने स्कॉटलैंड को हराया और फिर पाकिस्तान को चौंकाने वाली हार दी. इन जीतों ने भी आईसीसी के सामने उनका केस मजबूत कर दिया. आईसीसी की ओर से जगमोहन डालमिया ने बांग्लादेश को टेस्ट दर्जा देने का पूरा समर्थन किया. भारत के साथ पाकिस्तान और श्रीलंका ने भी बांग्लादेश का समर्थन किया, जबकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया साफ तौर पर इसके खिलाफ थे.

आखिरकार जून 2000 में आईसीसी ने सर्वसम्मति से बांग्लादेश को टेस्ट दर्जा दिया. यह वही दर्जा है जिसे पाने के लिए आज दुनिया के कई क्रिकेट बोर्ड दशकों से संघर्ष कर रहे हैं. नवंबर 2000 में बांग्लादेश ने ढाका के बंगबंधु नेशनल स्टेडियम में अपना डेब्यू टेस्ट मैच भारत के खिलाफ खेला. यह मैच बांग्लादेश के क्रिकेट इतिहास के लिए ऐतिहासिक था और संयोग से यह भारत के नए कप्तान सौरव गांगुली का टेस्ट क्रिकेट में बतौर कैप्टन शुरुआती मैच भी था. उस मैच के दौरान बांग्लादेश ने पहली पारी में 400 रन बनाकर शानदार शुरुआत की थी, हालांकि अनुभव से सराबोर भारतीय टीम ने वो मैच 9 विकेट से जीत लिया था.

ganguly
सौरव गांगुली ने बतौर कप्तान पहला टेस्ट बांग्लादेश में खेला था. (Photo: AFP)

टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेशी टीम के लिए शुरुआती कुछ साल मुश्किल रहे और इस टीम  को लगातार हार का सामना करना पड़ा. हालांकि 2005 में उसने जिम्बाब्वे को हराकर पहला टेस्ट सीरीज जीत दर्ज की. टेस्ट दर्जा मिलने के बाद भी भारत ने बांग्लादेश के क्रिकेट विकास में बड़ी भूमिका निभाई. भारत और बांग्लादेश के बीच नियमित रूप से द्विपक्षीय सीरीज खेली गईं. बीसीसीआई ने कई बार बांग्लादेशी टीम को भारत में वनडे और टी20 सीरीज खेलने का मौका दिया.

बांग्लादेश ने एशिया कप और कई ICC टूर्नामेंट्स की मेजबानी भारत के सहयोग से की. कई बांग्लादेशी खिलाड़ी भारत में आकर ट्रेनिंग कर चुके हैं. शाकिब अल हसन, मशरफे मुर्तजा, मोहम्मद अशरफुल जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को तो आईपीएल में भी खेलने का मौका, जिससे उन्हें उच्च स्तर का अनुभव मिला. आईसीसी में भारत की मजबूत स्थिति का फायदा बांग्लादेश को लगातार मिलता रहा. इन सभी कदमों ने बांग्लादेश क्रिकेट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खड़ा होने में अहम योगदान दिया.

आज जब मुस्ताफिजर रहमान मामले में बीसीसीआई ने हालात के मद्देनजर प्रशासनिक फैसला लिया, तो बीसीबी ने बेहद कठोर प्रतिक्रिया देते हुए अपनी असहमति को आक्रामक तरीके से प्रदर्शित किया. ऐसा लग रहा है कि बीसीबी राजनीतिक दबावों के चलते BCCI से टकराव का रास्ता चुन रहा है. लेकिन यह रुख उस इतिहास और सहयोग को नजरअंदाज कर देता है जो भारत ने बांग्लादेश क्रिकेट को खड़ा करने में दिया था.

---- समाप्त ----
