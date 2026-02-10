टी20 वर्ल्ड कप के बीच BCCI का कड़ा फैसला... खिलाड़ियों के साथ नहीं रहेंगी पत्नियां और मंगेतर, अलग होटल में ठहरना होगा

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान भारतीय क्रिकेटरों के साथ उनके परिवारों के ठहरने को लेकर BCCI (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) ने कड़ा रुख अपनाया है.

भारतीय टीम मैनेजमेंट की उस मांग को BCCI ने खारिज कर दिया है, जिसमें खिलाड़ियों की पत्नियों और मंगेतरों को टीम होटल में रहने की अनुमति मांगी गई थी.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, BCCI ने साफ कर दिया है कि टूर्नामेंट के दौरान परिवार खिलाड़ियों के साथ नहीं रहेंगे. हालांकि, अगर कोई खिलाड़ी चाहे तो अपने परिवार के लिए अलग होटल में निजी व्यवस्था कर सकता है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह खिलाड़ी की होगी. BCCI इस संबंध में कोई इंतजाम नहीं करेगा.

BCCI का मानना है कि भारत इस टूर्नामेंट का सह-मेजबान है और टीम को केवल पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए श्रीलंका जाना है, ऐसे में फैमिली स्टे की जरूरत नहीं है.



बोर्ड की मौजूदा नीति के तहत; किसी लंबे विदेशी दौरे (45 दिन या उससे अधिक) पर ही खिलाड़ियों को अधिकतम 14 दिन तक परिवार साथ रखने की अनुमति दी जाती है.

BCCI सूत्र ने कहा- टीम मैनेजमेंट ने बोर्ड से पूछा था कि क्या पत्नियां और मंगेतर टीम के साथ यात्रा कर सकते हैं और होटल में ठहर सकते हैं. बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि परिवार खिलाड़ियों के साथ नहीं रहेंगे. अगर खिलाड़ी चाहें तो वे अलग व्यवस्था कर सकते हैं.

इससे पहले, इस साल भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए घरेलू लिमिटेड ओवर्स सीरीज के दौरान भी खिलाड़ियों के परिवारों को टीम के साथ ठहरने की अनुमति नहीं दी गई थी.

ध्यान रहे कोविड-19 के बाद परिवारों को पूरे दौरे के दौरान साथ रखने की परंपरा शुरू हुई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में भारत की 3-1 से हार के बाद BCCI ने अपनी नीति में बदलाव किया.

दिलचस्प बात यह है कि जहां परिवारों को दूर रखा गया है, वहीं खिलाड़ियों ने अपने निजी शेफ के लिए नजदीकी होटलों में व्यवस्था की है, ताकि उन्हें पसंद का भोजन आसानी से मिल सके.

भारत का ग्रुप स्टेज शेड्यूल

भारत ने टूर्नामेंट की शुरुआत मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में USA पर जीत के साथ की. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम 12 फरवरी को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नामीबिया से भिड़ेगी. इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले के लिए टीम कोलंबो जाएगी. ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच 18 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नीदरलैंड्स के खिलाफ खेला जाएगा.

