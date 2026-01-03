scorecardresearch
 
'बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्ताफिजुर रहमान को टीम से बाहर करें', KKR को BCCI की दो टूक

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान अब आईपीएल 2026 में नहीं खेलेंगे. उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम रिलीज करेगी. बीसीसीआई ने भारत-बांग्लादेश के बीच संबंध बिगड़ने के बाद ये फैसला लिया है.

मुस्ताफिजुर रहमान अब आईपीएल 2026 का हिस्सा नहीं होंगे. (Photo: AP)
बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान अब इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में भाग नहीं ले पाएंगे. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया ने इंडिया टुडे से बात करते हुए इसकी पुष्टि की. सैकिया ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को अपने स्क्वॉड से बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्ताफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिया है. 

देवजीत सैकिया ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर केकेआर की टीम उनकी जगह किसी अन्य खिलाड़ी को स्क्वॉड में शामिल करना चाहती है, तो बीसीसीआई इसकी अनुमति देगा. मुस्ताफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 के लिए हुई मिनी नीलामी में 9.20 करोड़ रुपये में अपनी टीम से जोड़ा था.

बाएं हाथ के फास्ट बॉलर मुस्ताफिजुर रहमान को टीम में शामिल करने बाद केकेआर को सोशल मीडिया पर काफी आलोचना झेलनी पड़ी. फैन्स के साथ-साथ कुछ राजनेताओं और साधु-संतों ने बांग्लादेशी खिलाड़ी के आईपीएल में खेलने पर सवाल उठाए थे. अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार का पतन हो गया था, जिसके बाद बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी और कई हिंसक घटनाएं सामने आई हैं. हाल ही में दो हिन्दुओं की निर्मम हत्या के बाद पूरे देश में बांग्लादेश का विरोध हो रहा है.

बीसीसीआई इसी बीच आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बांग्लादेशी खिलाड़ियों के वीजा मुद्दे पर भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) के साथ लगातार बातचीत कर रहा है. बांग्लादेश की टीम को ग्रुप स्टेज के अपने मुकाबले कोलकाता और मुंबई में खेलने हैं. बोर्ड इस बात को लेकर आश्वस्त है कि खिलाड़ियों के वीजा को लेकर कोई बड़ी अड़चन नहीं आएगी.

आईपीएल 2025 के लिए मेगा ऑक्शन में किसी भी फ्रेंचाइजी ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर बोली नहीं लगाई थी. हालांकि, आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्ताफिजुर रहमान पर करोड़ों रुपये खर्च किए. इसके साथ ही मुस्ताफिजुर आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे बांग्लादेशी खिलाड़ी बन गए थे.

मुस्ताफिजुर रहमान आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH), मुंबई इंडियंस (MI), राजस्थान रॉयल्स (RR), चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए मुकाबले खेल चुके हैं. 30 साल के मुस्ताफिजुर ने अब तक 60 आईपीएल मैचों में 28.44 की औसत और 8.13 की इकोनॉमी रेट से 65 विकेट अपने नाम किए हैं.

