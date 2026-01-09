scorecardresearch
 
T20 वर्ल्ड कप से पहले BCCI की हाई-लेवल बैठक... छाए रहे ये मुद्दे, बांग्लादेश बोर्ड संग टेंशन पर नहीं हुई चर्चा

बीसीसीआई के निर्देश पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्ताफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज कर दिया था. इसके बाद बांग्लादेश और बीसीसीआई के बीच संबंध खराब हो गए हैं. बीसीबी ने आईसीसी से मांग की है कि उसकी टीम के टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले श्रीलंका में शिफ्ट किए जाएं.

बीसीसीआई के अधिकारियों की बेंगलुरु स्थित सीओई में बैठक हुई. (Photo: X/@lonsaikia)
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया ने बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में एक महत्वपूर्ण बैठक की. इस बैठक में सीओई प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण, अध्यक्ष मिथुन मन्हास, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, संयुक्त सचिव प्रभतेज भाटिया और चयनकर्ता शिव सुंदर दास शामिल थे.

बैठक का मुख्य उद्देश्य सीओई के तकनीकी ढांचे को मजबूत बनाना था. साथ ही इंडिया अंडर-19 और इंडिया- ए टीम के दौरों (Tours) की योजनाओं को और बेहतर ढंग से व्यवस्थित करना भी रहा. बैठक में सीओई के लिए दो अत्यंत महत्वपूर्ण पदों हेड ऑफ एजुकेशन और हेड ऑफ स्पोर्ट्स साइंस को लेकर विशेष रूप से विचार किया गया.

बीसीसीआई सचिव सैकिया ने स्वीकार किया कि दुनिया भर में तकनीकी विशेषज्ञों की कमी है, लेकिन बोर्ड इन पदों को जल्द से जल्द भरने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. सैकिया ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, 'सीओई में रिक्त पदों का आकलन किया गया है और जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी. तकनीकी कर्मचारियों की कमी वैश्विक समस्या है, लेकिन हम तेजी से इन पदों को भरने की कोशिश कर रहे हैं.'

बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि इंडिया-ए टीम के दौरों को कैसे अधिक व्यवस्थित बनाया जाए, ताकि वे सीनियर टीम के कार्यक्रम से ना टकराएं. कई मौकों पर ऐसा हुआ है कि इंडिया-ए और सीनियर टीम एक ही समय विदेश में खेल रही होती हैं, जिससे चयन और खिलाड़ी उपलब्धता पर असर पड़ता है. सैकिया ने कहा, 'ए-टूर भारत के लिए खिलाड़ियों की सप्लाई लाइन है. हमें सुनिश्चित करना होगा कि सीनियर टीम के कार्यक्रम से इसका टकराव ना हो.'

हाल ही में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने बीसीसीआई के निर्देश पर मुस्ताफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज किया था, जिसके बाद बीसीसीआई और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के बीच विवाद की स्थिति बनी है. इसी चलते सैकिया से पूछा गया कि क्या बैठक में बांग्लादेश के आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत यात्रा से इनकार करने पर चर्चा हुई?

देवजीत सैकिया ने इस मुद्दे पर किसी भी प्रकार की बातचीत से साफ इनकार कर दिया. उन्होंने स्पष्ट कहा, 'यह बैठक केवल सीओई और क्रिकेट से जुड़ों मामलों पर थी. बांग्लादेश के टी20 विश्व कप में भाग लेने या यात्रा संबंधी फैसले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, हमारे नहीं.'

---- समाप्त ----
