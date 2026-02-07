scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

वैभव सूर्यवंशी को अभी चाह कर भी टीम इंडिया में मौका नहीं दे सकती BCCI, जान लें ICC का ये नियम

वैभव सूर्यवंशी ने 2026 अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 175 रन की ऐतिहासिक पारी खेलकर क्रिकेट जगत को चौंका दिया. 14 साल की उम्र में कई घरेलू, यूथ और IPL रिकॉर्ड तोड़ने के बावजूद वह ICC के न्यूनतम उम्र नियम के कारण फिलहाल सीनियर भारतीय टीम के लिए नहीं खेल सकते.

Advertisement
X
वैभव सूर्यवंशी ने वर्ल्ड कप फाइनल में बनाए 175 रन (Photo: ITG)
वैभव सूर्यवंशी ने वर्ल्ड कप फाइनल में बनाए 175 रन (Photo: ITG)

हरारे स्पोर्ट्स क्लब में अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल खत्म हुए भले ही वक्त गुजर गया हो, लेकिन वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी की गूंज अब भी पूरी क्रिकेट दुनिया में सुनाई दे रही है. इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में वैभव ने 80 गेंदों पर 175 रन बनाए.यह सिर्फ एक पारी नहीं थी, बल्कि रिकॉर्ड बुक पर सीधा कब्जा था. 15 छक्के, जबरदस्त स्ट्राइक रेट और ऐसा खेल जिसने फाइनल जैसे बड़े मुकाबले को भी एकतरफा बना दिया.

बिहार के 14 साल के इस बल्लेबाज को देखकर हर फैन के मन में एक ही सवाल है अगर वैभव इंग्लैंड के बेस्ट युवा गेंदबाजों को तहस-नहस कर सकता है और IPL में भी शतक ठोक सकता है, तो वह सीनियर भारतीय टीम में क्यों नहीं है? इस सवाल का जवाब है- आईसीसी का नियम.

क्यों नहीं खेल सकते सीनियर टीम में?

सम्बंधित ख़बरें

Vaibhav Suryavanshi With Under 19 World Cup Trophy
U-19 चैम्प‍ियन भारत को ICC ने नहीं दी प्राइज मनी, जानें वजह... वैभव को क्या मिला?
Vaibhav Suryavanshi
होली से पहले दीवाली! वैभव सूर्यवंशी की सफलता पर पिता गदगद, समस्तीपुर में जश्न
Vaibhav Suryavanshi of India poses after being named Player of the Tournament
वैभव सूर्यवंशी ने POTM किसे किया समर्प‍ित, प्रेजेंटेशन सेरेमनी में हुए भावुक
भारत के अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने पर क्या बोेले वैभव सूर्यवंशी के कोच? देखें
भारत ने छठी बार जीता अंडर-19 वर्ल्ड कप, फाइनल में इंग्लैंड को रौंदा

वैभव सूर्यवंशी के सामने सबसे बड़ी रुकावट है ICC का न्यूनतम उम्र नियम. 2020 में लागू किए गए इस नियम के तहत किसी भी खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए कम से कम 15 साल का होना जरूरी है. यह नियम खिलाड़ियों की शारीरिक और मानसिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है.

यह भी पढ़ें: U-19 वर्ल्ड कप चैम्प‍ियन टीम इंड‍िया को ICC ने नहीं दी प्राइज मनी, जानें वजह... वैभव सूर्यवंशी को क्या मिला?

Advertisement

वैभव का जन्म 27 मार्च 2011 को हुआ था. फरवरी 2026 में अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतते समय वह अभी भी तकनीकी रूप से 14 साल के ही थे.

इसका मतलब साफ है  कि चाहे वह बिहार के लिए 36 गेंदों में शतक लगाए, चाहे IPL में राजस्थान रॉयल्स के लिए गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दे, लेकिन सीनियर टीम में चयन 27 मार्च 2026 से पहले मुमकिन नहीं है.

यहां एक दिलचस्प बात है. वैभव सीनियर टीम के लिए अभी छोटे हैं, लेकिन अंडर-19 टीम के लिए भी अब वह दोबारा नहीं खेल सकते.

BCCI का एक सख्त नियम है कि एक खिलाड़ी सिर्फ एक बार अंडर-19 वर्ल्ड कप खेल सकता है. इस नियम का मकसद है कि हर टूर्नामेंट में नए खिलाड़ियों को मौका मिले और कोई भी खिलाड़ी उम्र-ग्रुप का “स्पेशलिस्ट” न बन जाए.

2026 अंडर-19 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने के बाद, वैभव अब 2028 या 2030 का U19 वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते जबकि उम्र के हिसाब से वह तब भी अंडर-19 ही होते.

यह भी पढ़ें: वैभव सूर्यवंशी ने U-19 फाइनल में अंग्रेजों को स‍िखा दी बैट‍िंग, 14 की उम्र में बना डाले व‍िस्फोटक रिकॉर्ड

पिछले 12 महीनों में वैभव सूर्यवंशी ने जो रिकॉर्ड बनाए हैं, वही उनकी चर्चा की असली वजह हैं:

Advertisement

* अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में 80 गेंदों पर 175 रन.
* 2026 वर्ल्ड कप में 30 छक्के- टूर्नामेंट का नया रिकॉर्ड
* 14 साल 272 दिन की उम्र में लिस्ट-A शतक- दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी
* विजय हजारे ट्रॉफी में 59 गेंदों में 150 रन- एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड टूटा
* IPL में 35 गेंदों का शतक- सबसे कम उम्र के IPL शतकवीर
* भारत-A के लिए T20 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी
* इंग्लैंड U19 के खिलाफ 52 गेंदों में शतक- सबसे तेज यूथ ODI शतक
* यूथ टेस्ट में 58 गेंदों में शतक- भारत के लिए सबसे तेज
* सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में नाबाद 108- सबसे युवा शतक

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली एनसीआर मौसम
    करियर राशिफल
    IPL
    Advertisement