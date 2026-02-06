scorecardresearch
 
T20 वर्ल्ड कप में भारत-PAK मैच को लेकर असमंजस, BCCI बोला- हमें ICC से कोई निर्देश नहीं

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने के मामले में बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि हमें आईसीसी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक निर्देश नहीं मिला है.

बीसीसीआई ने कहा कि टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच को लेकर आईसीसी से अभी कोई निर्देश नहीं मिला है. (Photo: PTI)
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच के बहिष्कार को लेकर स्थिति स्पष्ट की है. सैकिया ने कहा कि अब तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की ओर से बीसीसीआई को इस संबंध में कोई आधिकारिक निर्देश नहीं मिला है.

महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के जीतने के बाद मीडिया से बातचीत में सैकिया ने कहा कि बोर्ड तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी तरह तैयार है. उन्होंने कहा कि टी20 वर्ल्ड कप के भारत में होने वाले मैचों के लिए जिन पांच वेन्यू- कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद और चेन्नई को चुना गया है, वहां मैच होस्ट करने की तैयारी पूरी है. 

यह भी पढ़ें: 'हमारा नुकसान हो जाएगा...', श्रीलंका ने पाकिस्तान को याद दिलाया रिश्ता, भारत संग T20 वर्ल्ड कप मैच खेलने की लगाई गुहार

बीसीसीआई सेक्रेटरी ने यह भी स्पष्ट किया कि टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह और पहला मुकाबला तय समय पर ही होगा. भारत और अमेरिका के बीच उद्घाटन मैच 7 फरवरी को मुंबई में खेला जाएगा. उन्होंने कहा कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सभी मुकाबले फिलहाल निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही होंगे. देवजीत सैकिया ने कहा कि भारत के खिलाफ कोलंबो में होने वाले मैच में पाकिस्तान की भागीदारी पर फैसला पूरी तरह ICC और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) पर निर्भर करेगा.

देवजीत सैकिया ने कहा, 'कौन खेलेगा और कौन नहीं, यह ICC और संबंधित देश तय करेंगे. जब तक ICC कोई सूचना नहीं देता, हम कुछ नहीं कह सकते.' बता दें कि पाकिस्तान सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बयान जारी कर कहा था कि उसकी क्रिकेट टीम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी. इसके बाद ICC ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यह टूर्नामेंट की मूल भावना के खिलाफ है. ICC का कहना है कि उसकी प्राथमिकता टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सफल आयोजन है और इसमें सभी सदस्य बोर्डों की समान जिम्मेदारी है.

---- समाप्त ----
