T20 वर्ल्ड कप में भारत-PAK मैच को लेकर असमंजस, BCCI बोला- हमें ICC से कोई निर्देश नहीं

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच के बहिष्कार को लेकर स्थिति स्पष्ट की है. सैकिया ने कहा कि अब तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की ओर से बीसीसीआई को इस संबंध में कोई आधिकारिक निर्देश नहीं मिला है.

महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के जीतने के बाद मीडिया से बातचीत में सैकिया ने कहा कि बोर्ड तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी तरह तैयार है. उन्होंने कहा कि टी20 वर्ल्ड कप के भारत में होने वाले मैचों के लिए जिन पांच वेन्यू- कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद और चेन्नई को चुना गया है, वहां मैच होस्ट करने की तैयारी पूरी है.

बीसीसीआई सेक्रेटरी ने यह भी स्पष्ट किया कि टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह और पहला मुकाबला तय समय पर ही होगा. भारत और अमेरिका के बीच उद्घाटन मैच 7 फरवरी को मुंबई में खेला जाएगा. उन्होंने कहा कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सभी मुकाबले फिलहाल निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही होंगे. देवजीत सैकिया ने कहा कि भारत के खिलाफ कोलंबो में होने वाले मैच में पाकिस्तान की भागीदारी पर फैसला पूरी तरह ICC और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) पर निर्भर करेगा.

देवजीत सैकिया ने कहा, 'कौन खेलेगा और कौन नहीं, यह ICC और संबंधित देश तय करेंगे. जब तक ICC कोई सूचना नहीं देता, हम कुछ नहीं कह सकते.' बता दें कि पाकिस्तान सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बयान जारी कर कहा था कि उसकी क्रिकेट टीम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी. इसके बाद ICC ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यह टूर्नामेंट की मूल भावना के खिलाफ है. ICC का कहना है कि उसकी प्राथमिकता टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सफल आयोजन है और इसमें सभी सदस्य बोर्डों की समान जिम्मेदारी है.

