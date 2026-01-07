scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

8 पॉइंट का झटका, टूटेगा वर्ल्ड कप का सपना... अगर बांग्लादेश ने नहीं मानी भारत को लेकर ICC की ये शर्त

अगर बांग्लादेश भारत में होने वाले अपने मैच नहीं खेलता है, तो उसे सभी मुकाबलों में वॉकओवर देना पड़ सकता है और बाकी टीमों को पूरे अंक मिल जाएंगे, जैसा कि पहले वर्ल्ड कप में हो चुका है. एक अन्य विकल्प यह भी है कि बांग्लादेश टूर्नामेंट से बाहर होता है तो उसकी जगह किसी दूसरी टीम को शामिल किया जाए.

Advertisement
X
आईसीसी ने बांग्लादेश की मांग को ठुकराया (Photo: ITG)
आईसीसी ने बांग्लादेश की मांग को ठुकराया (Photo: ITG)

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने बांग्लादेश की उस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें उसने कहा था कि वह टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबले भारत में नहीं खेलेगा. बांग्लादेश ने अपने मैचों को श्रीलंका में शिफ्ट कराने की मांग की थी. लेकिन अब आईसीसी ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप के मैच भारत में ही खेलने होंगे. आईसीसी ने कहा कि अगर बांग्लादेश ने ऐसा नहीं किया तो उसके अंक कटेंगे.

बांग्लादेश को भारत आना ही होगा

अब आईसीसी के इस तेवर के बाद बांग्लादेश के पास केवल दो विकल्प हैं. या तो वह पूरे वर्ल्ड कप का बहिष्कार करे या फिर आईसीसी की शर्त माने और भारत में आकर मैच खेले. अगर ऐसा नहीं किया तो ये वर्ल्ड कप उसके लिए खत्म ही समझो. क्योंकि उसे अपने हर मैच के अंक गंवाने पड़ेंगे. और विपक्षी टीम को वॉकओवर मिल जाएगा. यानी बिना खेले उसे  दो अंक मिल जाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

T20 WORLD CUP
न्यूजीलैंड ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए किया टीम का ऐलान, अनुभव और जुनून का दिखेगा कॉम्बो
The decision comes in the backdrop of controversy surrounding Bangladesh pacer Mustafizur Rahman’s exit from the Kolkata Knight Riders squad ahead of IPL 2026. 
IPL से निकाले गए मुस्तफिजुर को पाकिस्तान में मिला सहारा, अब PSL में आएंगे नजर
bangladesh
ICC ने ठुकराई बांग्लादेश की मांग, टी20 वर्ल्ड कप के लिए आना ही होगा भारत, वरना...
India's T20I captain Suryakumar Yadav in this frame. (Getty)
18 महीने से सूर्या का बल्ला खामोश, टी20 वर्ल्ड कप से पहले पोंटिंग ने दी वापसी की टिप्स
Ruturaj Gaikwad
'शतक भी मौके की गारंटी नहीं', गायकवाड़ को टीम से बाहर करने पर हैरान हुआ पूर्व सेलेक्टर

8 अंक का झटका और वर्ल्ड कप का खेल खत्म

अगर बांग्लादेश ने भारत का दौरा नहीं किया तो बांग्लादेश को अंक गंवाने पड़ सकते हैं और भारत में होने वाले अपने सभी मैचों में उन्हें वॉकओवर देना पड़ सकता है, जिसके चलते बाकी टीमों को पूरे दो अंक मिल जाएंगे. ग्रुप स्टेज में बांग्लादेश के 4 मैच निर्धारित हैं. हालांकि श्रीलंका टूर्नामेंट का सह-मेज़बान है, लेकिन बांग्लादेश को अपने सभी ग्रुप स्टेज मुकाबले भारत में खेलने हैं. उनके चार में से तीन मैच कोलकाता में खेले जाएंगे, जबकि एक मुकाबला मुंबई में निर्धारित है. यानी उसे 8 अंक का नुकसान झेलना पड़ेगा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: ICC ने ठुकराई बांग्लादेश की मांग, टी20 वर्ल्ड कप के लिए आना ही होगा भारत, वरना...

पहले भी हो चुका है ऐसा

ऐसा पहले भी हो चुका है, जब 1996 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज़ ने मेज़बान श्रीलंका के खिलाफ खेलने के लिए वहां यात्रा नहीं की थी. इसी तरह 2003 वर्ल्ड कप में न्यूज़ीलैंड और इंग्लैंड ने क्रमशः केन्या और ज़िम्बाब्वे का दौरा नहीं किया था, जिसके चलते दोनों टीमों को वॉकओवर देना पड़ा था. अब ऐसी ही संभावना टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भी बनती दिख रही है.

वहीं, अगर बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार करती है तो उसकी जगह किसी अन्य टीम को शामिल किया जा सकता है. ऐसा पहले भी हो चुका है, जब 2016 अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश जाने से इनकार कर दिया था और उनकी जगह आयरलैंड को शामिल किया गया था. हालांकि, अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो बांग्लादेश की जगह कौन सी टीम खेलेगी, इस पर फिलहाल कोई स्पष्टता नहीं है.

यह भी पढ़ें: 'BCCI से नहीं, अब सिर्फ ICC से बात होगी...', टी20 वर्ल्ड कप को लेकर बांग्लादेश की ड्रामेबाजी

बांग्लादेश के ग्रुप स्टेज मुकाबले (ग्रुप C)

7 फरवरी 2026: वेस्टइंडीज़ के खिलाफ, ईडन गार्डन्स, कोलकाता (3:00 बजे IST)
9 फरवरी 2026: इटली के खिलाफ, ईडन गार्डन्स, कोलकाता (11:00 बजे IST)
14 फरवरी 2026: इंग्लैंड के खिलाफ, ईडन गार्डन्स, कोलकाता (3:00 बजे IST)
17 फरवरी 2026: नेपाल के खिलाफ, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई (7:00 बजे IST)

Advertisement

अब जानिए विवाद की पूरी कहानी

दरअसल, आईपीएल की टीम केकेआर ने हाल ही में बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को बीसीसीआई के कहने पर रिलीज कर दिया था. जब बीसीसीआई ने रहमान को रिलीज किया तो इस विवाद में बांग्लादेशी सरकार भी कूद पड़ी. उसने भारत में 7 फरवरी से शुरू हो रहे टी20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार की ही धमकी दे डाली. आईसीसी को लिखे अपने पत्र में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि वह भारत में अपने मैच नहीं खेलेगा और उन मैचों को श्रीलंका में शिफ्ट कराने की मांग की.

यह भी पढ़ें: IPL से निकाले गए मुस्तफिजुर रहमान को पाकिस्तान में मिला सहारा, अब PSL में आएंगे नजर

बांग्लादेश की ओर से तर्क दिया गया कि उनके खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी है. वहीं, बांग्लादेश ने खुन्नस में आकर आईपीएल के बांग्लादेश में प्रसारण पर भी रोक लगा दी थी. लेकिन अब आईसीसी ने साफ कह दिया है कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप मैच खेलने के लिए भारत आना ही होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    Advertisement