scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

IPL से निकाले गए मुस्तफिजुर रहमान को पाकिस्तान में मिला सहारा, अब PSL में आएंगे नजर

मुस्ताफ़िज़ुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने की पुष्टि हो गई है. रहमान को हाल ही में आईपीएल टीम केकेआर ने रिलीज कर दिया था. इसके बाद से बीसीसीआई और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच तनातनी चल रही है.

Advertisement
X
बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान (Photo: ITG)
बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान (Photo: ITG)

बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफ़िज़ुर रहमान को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से अचानक बाहर होने के बाद फ्रेंचाइज़ी क्रिकेट में नया ठिकाना मिल गया है. बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज़ को आगामी पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने की पुष्टि हो चुकी है. यह कदम ऐसे समय पर आया है जब उनके आईपीएल से रिलीज़ होने को लेकर क्रिकेट बोर्ड्स और टूर्नामेंट आयोजकों के बीच व्यापक चर्चा छिड़ी हुई है.

केकेआर ने किया था रिलीज

मुस्ताफ़िज़ुर को हाल ही में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिलीज़ किया था, जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने फ्रेंचाइज़ी से बांग्लादेशी खिलाड़ी को छोड़ने को कहा. आईपीएल ऑक्शन में केकेआर ने मुस्ताफ़िज़ुर को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था.

सम्बंधित ख़बरें

Spin legend Harbhajan Singh in this frame. (Getty)
'भारत में उनका स्वागत, लेकिन वहां जो हुआ...', हरभजन सिंह ने बांग्लादेश को सुनाई खरी-खरी
India Vs Bangladesh
Bangladesh Cricket Board करेगी भारतीय टीम की मेज़बानी!
Shehbaz Sharif, Xi Jinping,
चीन के साथ नया ब्लॉक बनाने की तैयारी में पाकिस्तान, भारत के खिलाफ क्या ये नई साजिश है?
Harmanpreet Kaur of India bats during the 2022 ICC Women's Cricket World Cup match between India and Bangladesh
बांग्लादेश की महिला टीम का भारत दौरा टला! अगले महीने होनी थी वनडे-टी20 सीरीज
Rohit Sharma, Virat Kohli, Mustafizur Rahman
रोहित-कोहली का ODI में खेलने का इंतजार बढ़ा, भारत-बांग्लादेश सीरीज बनी वजह? जानें पूरा मामला

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश की मांग ICC ने ठुकराई, टी20 वर्ल्ड कप के मैच भारत में नहीं खेला तो कटेगा प्वाइंट

अब पाकिस्तानी लीग में खेलेंगे रहमान

आईपीएल से बाहर होने के तुरंत बाद पाकिस्तान सुपर लीग ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के ज़रिए पुष्टि की कि मुस्ताफ़िज़ुर अगले सीज़न में PSL में खेलते नज़र आएंगे, जबकि PSL का ड्राफ्ट अभी होना बाकी है. यह ड्राफ्ट 21 जनवरी को निर्धारित है. यह ऐलान मुस्ताफ़िज़ुर की आठ साल बाद PSL में वापसी को भी दर्शाता है. इससे पहले वह लाहौर कलंदर्स की ओर से खेल चुके हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: IPL से बाहर किए गए मुस्ताफिजुर रहमान को मुआवजा देगी KKR? रूलबुक क्या कहती है

मुस्ताफ़िज़ुर का PSL जाना ऐसे समय पर हुआ है जब भारत में होने वाले आगामी टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की भागीदारी को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. हालांकि, अब आईसीसी ने साफतौर पर कह दिया है कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आना ही होगा.

श्रीलंका मैच शिफ्ट करने की उठाई थी मांग

BCB ने भारत के साथ तनावपूर्ण कूटनीतिक संबंधों का हवाला देते हुए अपनी टीम को भारत भेजने को लेकर आपत्ति जताई थी और औपचारिक रूप से अनुरोध किया था कि उनके वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज मुकाबले श्रीलंका में कराए जाएं. फिलहाल बांग्लादेश को कोलकाता में तीन मुकाबले खेलने हैं, जिनमें वेस्टइंडीज़ और इंग्लैंड के खिलाफ मैच शामिल हैं, जबकि नेपाल के खिलाफ एक मुकाबला मुंबई में तय है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement