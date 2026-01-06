scorecardresearch
 
'BCCI से नहीं, अब सिर्फ ICC से बात होगी...', टी20 वर्ल्ड कप को लेकर बांग्लादेश की ड्रामेबाजी

बांग्लादेशी टीम अब भारत में आकर टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबले नहीं खेलना चाहती है. बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड अब आईसीसी की शरण में गया है. निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेशी टीम को भारत के दो मैदानों पर अपने लीग मैच खेलने हैं.

बांग्लादेशी टीम भारत आकर टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहती है. (Photo: AFP)
तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से बाहर करने के बाद बांग्लादेश में हो हल्ला मचा है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने जहां आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी राष्ट्रीय टीम को भारत भेजने से इनकार कर दिया. वहीं बांग्लादेशी सरकार ने आईपीएल के प्रसारण पर बैन लगा दिया है. बीसीबी ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) को पत्र लिखकर टी20 वर्ल्ड कप में अपनी टीम के मैच श्रीलंका शिफ्ट करने की मांग की है.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए राष्ट्रीय टीम को भारत भेजने को लेकर बोर्ड सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है. अमीनुल इस्लाम ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, 'हमने इस फैसले से पहले बोर्ड डायरेक्टर्स के साथ दो बैठकें कीं. मौजूदा स्थिति में हम अपनी टीम को भारत भेजने में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं.'

उन्होंने बताया कि सुरक्षा चिंता का मुख्य कारण है, इसी वजह से आईसीसी को पत्र लिखा गया है.  अमीनुल इस्लाम ने कहा, 'हमने आईसीसी को ईमेल भेजकर अपनी बात साफ-साफ रखी है. अब हम आईसीसी की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं और जल्द ही उनके साथ बैठक की उम्मीद है.'

ICC के जवाब का बीसीबी को इंतजार
बीसीबी अध्यक्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि यह ICC का इवेंट है, इसलिए अब भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) से बात नहीं होगी. अमीनुल कहते हैं, 'हम बीसीसीआई से संपर्क में नहीं हैं, आगे क्या कदम उठाया जाएगा यह आईसीसी के जवाब पर निर्भर करेगा.' यह पूरा विवाद तब हुआ, जब बीसीसीआई के निर्देश पर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने मुस्ताफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज कर दिया था.

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने इस फैसले को 'हालिया घटनाक्रम’ से जोड़ा था. गौरतलब है कि भारत-बांग्लादेश संबंधों में हाल के महीनों में तनाव बढ़ा है. अगस्त 2024 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने और भारत आने के बाद हालात बिगड़े. इसके बाद हुए प्रदर्शनों में कई छात्रों की मौत हुई और अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमलों की खबरें भी सामने आईं.

निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक बांग्लादेश को आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने तीन मुकाबले कोलकाता और एक मैच मुंबई में खेलने हैं. बांग्लादेशी टीम ग्रुप-सी में है और उसका पहला मुकाबला 7 फरवरी को ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ तय है. इसके बाद बांग्लादेश को डिफेंडिंग चैम्पियन इंग्लैंड, इटली और नेपाल से भी भिड़ना है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप मैच (बांग्लादेशी टीम)
07 फरवरी, बनाम वेस्टइंडीज, कोलकाता
09 फरवरी, बनाम इटली, कोलकाता
14 फरवरी, बनाम इंग्लैंड, कोलकाता
17 फरवरी, बनाम नेपाल, मुंबई

