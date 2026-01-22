scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'हम झुकेंगे नहीं, ICC ने अन्याय किया', 24 घंटे में बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप पर द‍िखाए बगावती तेवर, पूरी टाइमलाइन

आईसीसी ने 21 जनवरी को कहा था कि बांग्लादेश की मांग नहीं मानी जाएगी और उसे अपने टी20 वर्ल्ड कप के मैच भारत में खेलने होंगे. वहीं 22 जनवरी को बांग्लादेश ने खुद कह दिया कि वो भारत में टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, आइए आपको बताते हैं पूरा घटनाक्रम...

Advertisement
X
बांग्लादेश ने भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने से किया इनकार (Photo: Getty)
बांग्लादेश ने भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने से किया इनकार (Photo: Getty)

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने भाररत में टी20 वर्ल्ड कप को लेकर अपने रुख में कोई बदलाव नहीं किया है. BCB अब भी भारत में खेलने से इनकार के फैसले पर  कायम है. खिलाड़ियों और अंतरिम बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल के साथ हुई बैठक के बाद यह फैसला ल‍िया गया. 

नजरुल ने अपने बयान में कहा  कि ICC ने बांग्लादेश के साथ न्याय नहीं किया है. उन्होंने साफ कहा कि खिलाड़ी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. BCB और खिलाड़ी चाहते हैं कि भारत में होने वाले उनके मुकाबले श्रीलंका में कराए जाएं.

ICC की ओर से अल्टीमेटम दिए जाने के बावजूद बांग्लादेश ने कहा है कि वह फिलहाल इंतजार करेगा. आसिफ नजरुल ने कहा- हम झकेंगे नहीं ...अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेलता तो इसके क्या नतीजे होंगे, यह सबको समझना चाहिए. खिलाड़ियों की सुरक्षा हमारे लिए सबसे ऊपर है. 

सम्बंधित ख़बरें

India bangladesh cricket Team
भारत में वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा बांग्लादेश, बायकॉट के बाद स्कॉटलैंड की एंट्री? देखें समीकरण
Bangladesh Cricket team
भूल गया बांग्लादेश BCCI के अहसान! जिसके सहारे मिली पहचान, अब उसी के खिलाफ बगावत
Bangladesh Cricket team
ICC के र‍िजेक्शन पर बांग्लादेश फड़फड़ाया, खत्म होगा T20 वर्ल्ड कप का चैप्टर?
Bangladesh cricket Team
बांग्लादेश विवाद के बीच ICC का एक्शन मोड ऑन, ईडन का आज दौरा... ये है वजह
Tarique Rahman rally Bangladesh Election
बांग्लादेश: 12 करोड़ वोटर तय करेंगे देश की तकदीर, इस्लामिक दलों और BNP में है मुकाबला

21 जनवरी को ICC ने BCB की मांग की र‍िजेक्ट 
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने 21 जनवरी को यह साफ कर दिया था कि ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप तय कार्यक्रम के मुताबिक ही होगा . वहीं बांग्लादेश के सभी मैच भारत में ही खेले जाएंगे. ICC ने बुधवार यानी 21 जनवरी को BCB की श्रीलंका में मैच कराने की मांग को खारिज कर दिया था.
यह भी पढ़ें: भारत में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा बांग्लादेश... बायकॉट के बाद स्कॉटलैंड की होगी एंट्री? ऐसे बदला समीकरण, ये है गण‍ित

Advertisement

यह फैसला ICC बोर्ड की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में लिया गया था. बैठक के बाद ICC ने कहा था कि सभी सुरक्षा जांच और स्वतंत्र रिपोर्ट्स में यह सामने आया था कि भारत में बांग्लादेशी खिलाड़ियों, अधिकारियों, मीडिया और फैंस को कोई खतरा नहीं था.

ICC बोर्ड का मानना था कि टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले वेन्यू बदलना संभव नहीं था. ऐसा करने से भविष्य के ICC टूर्नामेंट्स के लिए गलत मिसाल बन सकती थी और संस्था की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते थे.

ICC ने यह भी बताया था कि उसने BCB के साथ कई बार बातचीत की थी और उन्हें सुरक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी दी गई थी. इसमें केंद्र और राज्य स्तर की सुरक्षा व्यवस्था, कानून-व्यवस्था और विशेष सुरक्षा प्लान शामिल थे.
यह भी पढ़ें: T20 वर्ल्ड कप का बांग्लादेश ने किया बहिष्कार, ICC ने रखी थी भारत में खेलने की शर्त... क्रिकेट की दुन‍िया में भूचाल

ICC के प्रवक्ता ने BCB के साथ पॉज‍िट‍िव बातचीत  की उम्मीद थी, लेकिन बांग्लादेश ICC की सख्ती के बाद भी नहीं सुधरा. ICC ने BCB को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि वे भारत आएं या टीम को टूर्नामेंट से हटा दिया जाएगा. 22 जनवरी को BCB और बांग्लादेश सरकार ने बैठक के बाद साफ ऐलान किया कि वे भारत में नहीं खेलेंगे. 
यह भी पढ़ें: भूल गया बांग्लादेश BCCI के अहसान! जिसके सहारे मिली पहचान, अब उसी के खिलाफ BCB का बगावत
BCBअध्यक्ष अमीनुल इस्लाम और स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल ने इसे कन्फर्म किया. अब बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया जा  सकता है. 

Advertisement

बांग्लादेश पर क्या एक्शन हो सकता है?
बांग्लादेश ने खुद टूर्नामेंट से बॉयकॉट कर लिया है, लेकिन ICC के नियमों के तहत अगर कोई टीम ICC इवेंट में बिना वैध कारण के भाग नहीं लेती, उसे व‍ित्तीय नुकसान झेलना पड़ सकता है. रेवेन्यू शेयर पर असर पड़ सकता है, रैंकिंग पर असर पड़ सकता है, और फ्यूचर टूर्नामेंट्स में क्वालिफिकेशन मुश्किल हो सकता है.
|
वैसे पूरा विवाद हाल ही में मुस्ताफ‍िजुर रहमान को IPL से हटाने के बाद शुरू हुआ था.  इसके बाद बांग्लादेश ने भी आईपीएल प्रसारण पर बैन लगा द‍िया था.  बाद में टी20 वर्ल्ड कप के अपने मैच श्रीलंका में कराने की मांग तेज हुई, लेक‍िन ICC ने इस पर मना कर द‍िया. 

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    Advertisement