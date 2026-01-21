scorecardresearch
 
ICC की वोटिंग में बांग्लादेश को मिला केवल पाकिस्तान का साथ, वर्ल्ड कप की मीटिंग में इतने वोट से मिली हार

आईपीएल से बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किए जाने के बाद बांग्लादेश की ड्रामेबाजी शुरू हुई थी. बीसीसीआई के इस फैसले के बाद बांग्लादेश ने आईसीसी को एक लेटर लिखा और अपने वर्ल्ड कप के मैच भारत से श्रीलंका शिफ्ट कराने की मांग की.

आईसीसी मीटिंग में बांग्लादेश कोो लगा बड़ा झटका (Photo: ITG)
टी20 वर्ल्ड कप को लेकर पिछले तीन हफ्ते से चल रही बांग्लादेश की ड्रामेबाजी बुधवार को उस वक्त फाइनल नतीजे पर पहुंचती दिखी, जब आईसीसी ने इस मुद्दे पर एक फाइनल मीटिंग बुलाई. इस दौरान हुई वोटिंग में बांग्लादेश की फजीहत हो गई. साथ ही में पाकिस्तान की भी हेकड़ी निकल गई. बांग्लादेश को वोटिंग में केवल पाकिस्तान का साथ मिला और खुद बांग्लादेश ने अपने पक्ष में वोट किया. 

यानी बांग्लादेश की मांग के खिलाफ 14 देशों ने वोट किए. इस वोटिंग के बाद अब साफ है की बांग्लादेश को अपने टी20 वर्ल्ड कप के मैच भारत में ही खेलने होंगे. अगर अब बांग्लादेश ने आईसीसी की ये बात नहीं मानी तो फिर उसे वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया जाएगा. उसकी जगह फिर स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में एंट्री मिल जाएगी.

यह भी पढ़ें: ICC ने बांग्लादेश की न‍िकाल दी हेकड़ी, अब भारत में ही खेलना होगा मैच... नहीं तो T20 वर्ल्ड कप से होगी छुट्टी

बांग्लादेश को माननी ही होगी शर्त

अब आईसीसी के इस तेवर से बांग्लादेश के सारे दांव फेल हो गए हैं. अब उसके पास केवल एक ऑप्शन है की वो भारत में आकर मैच खेले. अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर वर्ल्ड कप से उसकी छुट्टी तय है. आईसीसी ने बांग्लादेश की मांग को खारिज कर दिया.

बांग्लादेश की मांग क्या थी

दरअसल, आईपीएल से बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किए जाने के बाद बांग्लादेश की ड्रामेबाजी शुरू हुई थी. बीसीसीआई के इस फैसले के बाद बांग्लादेश ने आईसीसी को एक लेटर लिखा और अपने वर्ल्ड कप के मैच भारत से श्रीलंका शिफ्ट कराने की मांग की.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तर्क दिया की भारत में उसके खिलाड़ियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है. इसको लेकर बांग्लादेश को पाकिस्तान का साथ भी मिला. पाकिस्तान ने यहां तक कहा की वह बांग्लादेश के मैच अपने देश में कराने को तैयार है.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान टी-20 वर्ल्ड कप मामले में बांग्लादेश के पक्ष में कूदा, ICC को ल‍िखा पत्र... क्या व‍िवाद और बढ़ेगा?

लेकिन आईसीसी की सुरक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा की भारत में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को कोई खतरा नहीं है. ऐसे में बांग्लादेश को भारत में ही अपने मैच खेलने होंगे. लेकिन बांग्लादेश अपनी मांग पर अड़ा रहा. फिर आईसीसी ने अल्टीमेटम दिया की अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो फिर स्कॉटलैंड को मौका दिया जाएगा.

बुधवार को हुई वोटिंग में क्या हुआ

आईसीसी ने बुधवार को इस मामले पर एक बोर्ड की मीटिंग बुलाई. इस मामले पर मतदान हुआ और बांग्लादेशी टीम (बीसीबी) 14-2 से हार गई. आईसीसी ने बांग्लादेशी टीम को इस घटनाक्रम की जानकारी अपनी सरकार को देने को कहा है और अगर बांग्लादेश अपने रुख पर अड़ा रहता है, तो उसे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाएगा और उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया जाएगा. बांग्लादेश के पक्ष में मतदान करने वाले दो देश पाकिस्तान और बांग्लादेश थे.

बता दें कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप के 4 ग्रुप मैच भारत में खेलने हैं. जिसका शेड्यूल पहले से ही जारी है. 3 मैच कोलकाता में होने हैं, जबकि बांग्लादेश का एक मैच मुंबई में खेला जाना है.

बांग्लादेश का वर्ल्ड कप शेड्यूल

7 फरवरी 2026: बांग्लादेश vs वेस्टइंडीज, दोपहर 3 बजे, ईडन गार्डन्स (कोलकाता)
9 फरवरी 2026: बांग्लादेश vs इटली, सुबह 11 बजे, ईडन गार्डन्स (कोलकाता)
14 फरवरी 2026: बांग्लादेश vs इंग्लैंड, दोपहर 3 बजे, ईडन गार्डन्स (कोलकाता)
17 फरवरी 2026: बांग्लादेश vs नेपाल, शाम 7 बजे, वानखेड़े स्टेडियम (मुंबई)

