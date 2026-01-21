scorecardresearch
 
पाकिस्तान टी-20 वर्ल्ड कप मामले में बांग्लादेश के पक्ष में कूदा, ICC को ल‍िखा पत्र... क्या व‍िवाद और बढ़ेगा?

ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश के हिस्सा लेने पर आखिरी फैसला लेने से एक दिन पहले, PCB ने ICC गवर्निंग बॉडी को लिखा कि वह पड़ोस में राजनीतिक उथल-पुथल के समय भारत में नहीं खेलने के BCB के रुख का समर्थन करता है. एक र‍िपोर्ट में बताया गया है कि PCB ने इसमें ICC बोर्ड के सदस्यों की भी कॉपी की है.

T20 वर्ल्ड कप 2026 पर बढ़ा तनाव, PCB ने दिया BCB का साथ
T20 वर्ल्ड कप 2026 पर बढ़ा तनाव, PCB ने दिया BCB का साथ

Bangladesh T20 World Cup Issue: बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप में भारत में खेलने को लेकर चल रही संस्पेस भरी स‍िचुएशन में अब पाक‍िस्तान भी कूद पड़ा है. इससे पहले कुछ र‍िपोर्ट में यह दावा किया या था कि पाक‍ितान ने इससे क‍िनारा कर ल‍िया है. लेकिन अब क्रिकइंफो की ताजा र‍िपोर्ट में मामला एकदम उलट हो चला है. 

दरअसल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंस‍िल (ICC) के टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की भागीदारी पर अंतिम फैसला लेने से ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने बड़ा कदम उठाया है. PCB ने आईसीसी को पत्र लिखकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के उस रुख का समर्थन किया है, जिसमें उसने मौजूदा राजनीतिक तनाव के बीच भारत में खेलने से इनकार किया था.

क्रिकइंफो के अनुसार, PCB ने यह पत्र आईसीसी बोर्ड के सभी सदस्यों को भी भेजा है. माना जा रहा है कि आईसीसी ने बुधवार (21 जनवरी) को इस मुद्दे पर बोर्ड मीटिंग बुलाई है, जिसमें बांग्लादेश के मैचों को भारत से श्रीलंका शिफ्ट करने की मांग पर चर्चा होगी.

हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि PCB के पत्र के कारण ही यह बैठक बुलाई गई या नहीं. लेकिन सूत्रों का कहना है कि आईसीसी अपने अब तक के रुख पर कायम है और वह वर्ल्ड कप शेड्यूल में किसी तरह का बदलाव नहीं करना चाहता.

बांग्लादेश सरकार के समर्थन से BCB ने साफ कर दिया है कि उसकी टीम ग्रुप स्टेज के मैच भारत में नहीं खेलेगी. इसी मुद्दे पर आईसीसी और BCB के बीच कई बार बातचीत हो चुकी है, जिसमें हालिया बैठक पिछले सप्ताह ढाका में हुई थी. लेकिन दोनों पक्ष अपने-अपने फैसले पर अड़े हुए हैं.

बुधवार (21 जनवरी) को इस मामले पर अंतिम फैसला लिया जाना है, जबकि टूर्नामेंट शुरू होने में अब तीन हफ्ते से भी कम समय बचा है.

PCB की इस देर से हुई एंट्री से पहले अटकलें लगाई जा रही थीं कि पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच अपने देश में कराने की पेशकश कर सकता है. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान अपने वर्ल्ड कप में खेलने पर दोबारा विचार कर सकता है. हालांकि PCB ने इस पूरे मामले पर सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दिया है.

यह विवाद तब शुरू हुआ जब BCCI ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को IPL 2026 के लिए मुस्ताफिजुर रहमान को टीम से हटाने का निर्देश दिया. इसके पीछे भारत-बांग्लादेश के बीच बिगड़ते राजनीतिक रिश्तों को वजह बताया गया.

इसके बाद बांग्लादेश सरकार ने आधिकारिक तौर पर कहा कि उनकी टीम भारत में अपने मैच नहीं खेलेगी. हालात इतने बिगड़ गए कि बांग्लादेश में खिलाड़ियों के बहिष्कार का असर BPL पर भी पड़ा.

