थम नहीं रही बांग्लादेश की ड्रामेबाजी, वर्ल्ड कप वेन्यू बदलने के लिए ICC को लिखा दूसरा लेटर

बीसीबी ने भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने को लेकर सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए आईसीसी को दूसरी चिट्ठी भेजी है और श्रीलंका में वेन्यू बदलने की मांग दोहराई है. मुस्ताफिज़ुर रहमान की आईपीएल से रिलीज़ के बाद यह विवाद और गहरा गया है. इस मुद्दे पर बीसीबी के भीतर भी मतभेद हैं.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को लिखा दूसरा लेटर (Photo: ITG)
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने गुरुवार को आईसीसी को औपचारिक रूप से दूसरी चिट्ठी भेजी, जिसमें टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की यात्रा को लेकर अपनी विशिष्ट सुरक्षा चिंताओं को स्पष्ट किया गया और साथ ही श्रीलंका में वेन्यू बदलने की अपनी मांग को दोहराया गया.

वर्ल्ड कप की शुरुआत 7 फरवरी से होनी है और बांग्लादेश को भारत में चार मैच खेलने हैं (तीन कोलकाता में और एक मुंबई में). बीसीबी ने भारत यात्रा से इनकार कर दिया है, यह तब हुआ जब तेज गेंदबाज मुस्ताफिज़ुर रहमान को बीसीसीआई के निर्देश पर आईपीएल से रिलीज़ कर दिया गया.

आईसीसी को भेजा दूसरा लेटर

बीसीबी से जुड़े एक सूत्र ने पहचान गुप्त रखने की शर्त पर पीटीआई से कहा, 'खेल मंत्रालय के सलाहकार आसिफ़ नज़रुल के साथ चर्चा के बाद बीसीबी ने एक बार फिर आईसीसी को पत्र भेजा है. आईसीसी यह जानना चाहता था कि सुरक्षा को लेकर किन क्षेत्रों में चिंता है और बीसीबी ने उन्हें स्पष्ट किया है.'

हालांकि, सूत्र ने पत्र के विवरण के बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया. यह घटनाक्रम बीसीबी और आईसीसी के बीच बांग्लादेश की भागीदारी को लेकर चल रही लगातार रस्साकशी के बीच सामने आया है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अब तक इस मुद्दे पर संयमित चुप्पी बनाए रखी है और ढाका स्थित बोर्ड द्वारा जताई जा रही सुरक्षा आशंकाओं की सटीक प्रकृति पर स्पष्टता मांगी है.

दो धड़े में बंटा बीसीबी

यह भी समझा जाता है कि इस मुद्दे पर खुद बीसीबी के भीतर मतभेद हैं. बोर्ड का एक धड़ा इस मामले में आसिफ़ नज़रुल के सख्त रुख का समर्थन कर रहा है, जबकि दूसरा समूह आईसीसी और भारतीय अधिकारियों के साथ बातचीत के रास्ते खुले रखने के पक्ष में है.

दूसरा धड़ा भारत में बांग्लादेश टीम के पूरे प्रवास के दौरान कड़े और अभेद्य सुरक्षा इंतजामों की आवश्यकता पर जोर दे रहा है. नज़रुल, जो अतीत में भारत की आलोचना को लेकर मुखर रहे हैं, इस मुद्दे पर अधिक कठोर रुख अपनाने के पक्षधर बताए जा रहे हैं. यह बीसीबी और बीसीसीआई के बीच पारंपरिक रूप से सौहार्दपूर्ण कार्य संबंधों से एक स्पष्ट अलगाव माना जा रहा है.

मुस्ताफिज़ुर को आईपीएल से रिलीज़ किया जाना बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों की घटनाओं के बाद सामने आया था. फिलहाल आईसीसी की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि वह बांग्लादेश के कोलकाता और मुंबई में होने वाले मैचों को कोलंबो शिफ्ट करेगा.

हालांकि, बीसीबी ने यह दावा किया है कि आईसीसी ने उसकी सुरक्षा चिंताओं का आकलन करने में उसके साथ मिलकर काम करने की इच्छा दिखाई है.
 

