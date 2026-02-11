Australia vs Ireland Live Score, T20 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी जारी, आयरलैंड से मिल रही चुनौती

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का 14वां मैच आज ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के बीच खेला जा रहा है. ये मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में हो रहा है, जहां टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया. इस मुकाबले का लाइव स्कोरकार्ड जानने के लिए इस पेज को लगातार रिफ्रेश करते रहें.

ऐसी रही ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी

पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही. टीम के स्टार बल्लेबाज ट्रेविस हेड दूसरे ही ओवर में अपना विकेट गंवा बैठे. हेड के बल्ले से केवल 6 रन आए. उस वक्त ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 7 रन था. इसके बाद ग्रीन और इंग्लिश के बीच अच्छी साझेदारी हुई लेकिन 5वें ओवर में ग्रीन आउट हो गए. ऑस्ट्रेलिया को तीसरा झटका 69 के स्कोर पर लगा जब इंग्लिश 37 रन बनाकर आउट हुए.

लेकिन इसके बाद आयरलैंड के गेंदबाजों ने दम दिखाया और ग्लेन मैक्सवेल को सस्ते में आउट कर दिया. मैक्सवेल के बल्ले से केवल 9 गेंदों पर 9 ही रन आए.

आयरलैंड (प्लेइंग इलेवन): पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), रॉस एडायर, हैरी टेक्टर, लोरकान टकर, कर्टिस कैम्फर, बेंजामिन कैलिट्ज़, जॉर्ज डॉकरेल, गैरेथ डेलानी, मार्क एडायर, बैरी मैकार्थी, मैथ्यू हम्फ्रीज़

ऑस्ट्रेलिया (प्लेइंग इलेवन): ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, कैमरून ग्रीन, मैट रेनशॉ, कूपर कॉनॉली, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, नाथन एलिस, जेवियर बार्टलेट, मैथ्यू कुहनेमैन, एडम ज़म्पा.

