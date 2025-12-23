पैट कमिंस पर सस्पेंस बरकरार, T20 वर्ल्ड कप को लेकर ऑस्ट्रेलियाई खेमे में चिंता

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस के अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर संशय बना हुआ है. पीठ में स्ट्रेस से जुड़ी समस्या से जूझ रहे कमिंस की स्थिति को लेकर ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने कहा है कि फिलहाल तस्वीर काफी धुंधली है.

और पढ़ें

कमिंस एशेज सीरीज के पहले दो टेस्ट मैच नहीं खेल पाए थे, लेकिन तीसरे टेस्ट में उन्होंने वापसी की और 6 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभाई. हालांकि इसके बाद वह सीरीज के बाकी मुकाबलों में हिस्सा नहीं लेंगे और उनका T20 वर्ल्ड कप में खेलना भी अनिश्चित बना हुआ है. ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम की कमान फिलहाल ऑलराउंडर मिचेल मार्श के हाथों में है.

ईएसपीएनक्रिकइन्फो के हवाले से एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने कहा, 'वर्ल्ड कप को लेकर आगे क्या होगा, पैट वहां होंगे या नहीं, इस पर अभी कुछ साफ नहीं कह सकता. स्थिति अभी काफी धुंधली है. हम उम्मीद जरूर कर रहे हैं.'

दरअसल, वेस्टइंडीज दौरे के दौरान जुलाई में पैट कमिंस को कमर में स्ट्रेस रिएक्शन की समस्या हुई थी. इसके बाद उन्होंने रिहैबिलिटेशन कराया और एडिलेड टेस्ट में उन्हें बेहद सावधानी के साथ वापसी की अनुमति दी गई.

Advertisement

मैकडोनाल्ड ने आगे कहा, 'वह ठीक महसूस कर रहे हैं. वह सीरीज के बाकी हिस्से में नहीं खेलेंगे और यह फैसला हमने काफी पहले ही तय कर लिया था. उनकी वापसी में जोखिम था और इसे समझकर ही फैसला लिया गया था. अब हम सीरीज जीत चुके हैं, यही हमारा लक्ष्य था.'

उन्होंने यह भी जोड़ा, 'अब उन्हें आगे और जोखिम में डालना या लंबे समय के लिए उनकी फिटनेस को खतरे में डालना हम नहीं चाहते. इस फैसले से पैट भी पूरी तरह सहमत हैं.'

T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में शुरू होगा, जबकि फाइनल मुकाबला 8 मार्च को खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया अपना पहला मैच 11 फरवरी को कोलंबो में आयरलैंड के खिलाफ खेलेगा. हालांकि पैट कमिंस टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान हैं, लेकिन T20 फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई मिचेल मार्श ही कर रहे हैं.



---- समाप्त ----