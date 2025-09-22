अब PAK खिलाड़ी हारिस रऊफ की पत्नी ने छेड़ी जंग की बात... भारत से हार के बाद भी सुधर नहीं रहे पाकिस्तानी

एशिया कप में दो बार मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान का बड़बोलापन कम नहीं हो रहा है. रविवार को सुपर-4 मुकाबले के पहले भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों और फैन्स ने कई बार भारतीय प्लेयर्स को उकसाने की कोशिश की. मैच के दौरान भी काफी तल्खी देखी गई. लेकिन 6 विकेट से पटखनी खाने के एक विवाद तब खड़ा हो गया, जब हारिस रऊफ की पत्नी ने इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई. इसमें मुजना मसूद ने अपने पति को "6-0" का इशारा करते हुए दिखाया. उन्होंने इसके साथ कैप्शन लिखा – "मैच हारे लेकिन जंग जीते."*

मैच के दौरान भी जब हारिस रऊफ बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे. तब फैंस ने उन्हें कोहली के नाम से चिढ़ाने की कोशिश की थी. इसके जवाब में रऊफ ने इशारे में प्लेन को क्रैश होते दिखा. मैच से पहले प्रैक्टिस के दौरान भी भारतीय मीडिया को देखकर वो '6-0' चिल्ला रहे थे. इसे ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में अहम माना जा रहा है, जहां पाकिस्तान ने दावा किया था कि उन्होंने पहलगाम हमले के बाद छह भारतीय लड़ाकू विमान मार गिराए थे.

पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी

दुबई के मैदान पर भारत ने शुरुआत से ही पाकिस्तान पर दबदबा बनाए रखा. शुभमन गिल और अभिषेक की ओपनिंग साझेदारी ने भारत की छह विकेट की जीत की नींव रखी. मैच में तनातनी भी देखने को मिली, जब गिल और अभिषेक की पाकिस्तानी गेंदबाजों शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ़ से कहासुनी हुई. हालांकि ड्रिंक्स ब्रेक के बाद पाकिस्तान ने कुछ विकेट हासिल किए, लेकिन भारत ने पूरे चेज़ पर नियंत्रण बनाए रखा.

अभिषेक शर्मा ने 74 रनों की पारी खेली. गिल ने भी आतिशी बल्लेबाजी की. जिसके चलते टीम इंडिया ने 7 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया. इस जीत के साथ भारत टूर्नामेंट में अपराजित रहा और फाइनल में पहुंचने के लिए उसे श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ दो में से केवल एक जीत की जरूरत है.

