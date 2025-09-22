scorecardresearch
 

Feedback

अब PAK खिलाड़ी हारिस रऊफ की पत्नी ने छेड़ी जंग की बात... भारत से हार के बाद भी सुधर नहीं रहे पाकिस्तानी

भारत ने एशिया कप सुपर-4 में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया. मैच के दौरान और बाद में हारिस रऊफ और उनकी पत्नी के "6-0" इशारे ने विवाद खड़ा कर दिया. अभिषेक शर्मा की शानदार 74 रनों की पारी से भारत ने आसानी से जीत हासिल की और फाइनल की दहलीज पर पहुंच गया, जबकि पाकिस्तान को अब अपने बाकी दोनों मैच जीतने होंगे.

Advertisement
X
भारत-पाक मैच के दौरान हारिस रऊफ की अभिषेक से हुई थी बहस (Photo: Getty)
भारत-पाक मैच के दौरान हारिस रऊफ की अभिषेक से हुई थी बहस (Photo: Getty)

एशिया कप में दो बार मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान का बड़बोलापन कम नहीं हो रहा है. रविवार को सुपर-4 मुकाबले के पहले भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों और फैन्स ने कई बार भारतीय प्लेयर्स को उकसाने की कोशिश की. मैच के दौरान भी काफी तल्खी देखी गई. लेकिन 6 विकेट से पटखनी खाने के एक विवाद तब खड़ा हो गया, जब हारिस रऊफ की पत्नी ने इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई. इसमें मुजना मसूद ने अपने पति को "6-0" का इशारा करते हुए दिखाया. उन्होंने इसके साथ कैप्शन लिखा – "मैच हारे लेकिन जंग जीते."*

मैच के दौरान भी जब हारिस रऊफ बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे. तब फैंस ने उन्हें कोहली के नाम से चिढ़ाने की कोशिश की थी. इसके जवाब में रऊफ ने इशारे में प्लेन को क्रैश होते दिखा. मैच से पहले प्रैक्टिस के दौरान भी भारतीय मीडिया को देखकर वो '6-0' चिल्ला रहे थे. इसे ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में अहम माना जा रहा है, जहां पाकिस्तान ने दावा किया था कि उन्होंने पहलगाम हमले के बाद छह भारतीय लड़ाकू विमान मार गिराए थे.

यह भी पढ़ें: मुझे इसकी परवाह नहीं...पाकिस्तानी क्रिकेटर साहिबजादा फरहान ने 'गन सेलिब्रेशन' पर तोड़ी चुप्पी

सम्बंधित ख़बरें

Defeating Pakistan in cricket, the strongholds were also dismantled in Operation Sindoor.
एशिया कप: भारत-पाक के दूसरे मैच में क्या-क्या विवाद हुए?  
Abhishek_Sharma_L_Sign
IND-Pak मैच के दौरान Abhishek Sharma ने क्यों दिखाया 'L' साइन? 
ind vs pak
भारत से पिटा तो फिर ICC के पास पहुंचा पाकिस्तान, अब इस मामले को लेकर की शिकायत 
Sahibzada Farhan
क्रिकेट की पिच पर मुजाहिदी सोच... PAK बल्लेबाज के बल्ले को बंदूक समझने पर हैरानी कैसी? 
पाकिस्तान और भारत मैच के बीच फिफ्टी बनाने के बाद अभिषेक शर्मा ने हाथ से 'L' का साइन बनाया. (Photo: PTI)
अभिषेक शर्मा ने कल बीच मैच में दर्शकों की तरफ किया था ये इशारा, क्या था इसका मतलब? 

पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी

दुबई के मैदान पर भारत ने शुरुआत से ही पाकिस्तान पर दबदबा बनाए रखा. शुभमन गिल और अभिषेक की ओपनिंग साझेदारी ने भारत की छह विकेट की जीत की नींव रखी. मैच में तनातनी भी देखने को मिली, जब गिल और अभिषेक की पाकिस्तानी गेंदबाजों शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ़ से कहासुनी हुई. हालांकि ड्रिंक्स ब्रेक के बाद पाकिस्तान ने कुछ विकेट हासिल किए, लेकिन भारत ने पूरे चेज़ पर नियंत्रण बनाए रखा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: क्रिकेट की पिच पर मुजाहिदी सोच... PAK बल्लेबाज के बल्ले को बंदूक समझने पर हैरानी कैसी?

अभिषेक शर्मा ने 74 रनों की पारी खेली. गिल ने भी आतिशी बल्लेबाजी की. जिसके चलते टीम इंडिया ने 7 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया. इस जीत के साथ भारत टूर्नामेंट में अपराजित रहा और फाइनल में पहुंचने के लिए उसे श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ दो में से केवल एक जीत की जरूरत है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement