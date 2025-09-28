एश‍िया कप के फाइनल में पाकिस्तानी टीम एक समय 84 रन बना चुकी थी और उसका एक भी विकेट नहीं ग‍िरा था. इस स‍िचुएशन में लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम 200 का स्कोर बना लेगी, लेकिन इसके बाद तो उनके लगातार विकेट गिरते गए. इसके बाद 146 रन आते-आते पूरी टीम ऑलआउट हो गई.

कुलदीप यादव ने पूरा मैच ही पलट द‍िया, उन्होंने 4 विकेट झटके. वहीं जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती को 2-2 विकेट मिले. पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा 57 रन साह‍िबाजादा फरहान ने बनाए.

पाकिस्तान की ओर से पारी की शुरुआत साहिबजादा फरहान और फखर जमां ने की. दोनों ने संभलकर बल्लेबाजी की. पाकिस्तान टीम का पहला विकेट 84 रन पर 9.4 ओवर में साहिबजादा फरहान (57) के रूप में गिरा, जो वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर त‍िलक वर्मा को कैच थमा बैठे. इसके बाद दूसरा विकेट 113 रन पर 12.5 ओवर में गिरा, सैम अयूब महज 14 रन बनाकर बैकवर्ड प्वाइंट पर कुलदीप की गेंद पर बुमराह को कैच थमा बैठे.

तीसरा विकेट 114 रन पर 13.3 ओवर में गिरा और मोहम्मद हारिस (0) अक्षर पटेल की गेंद पर रिंकू सिंह को कैच थमा बैठे. फ‍िर चौथा विकेट 126 रन पर 14.4 ओवर में फखर जमां के रूप में गिरा. पांचवां विकेट 131 रन पर 15.3 ओवर में हुसैन तलत (1) के रूप में गिरा, जो अक्षर की फ‍िरकी में फंसकर संजू सैमसन को कैच थमा बैठे.

Bumrah. Yorker. Rauf had no answer. 🥵



Watch the Asia Cup Final LIVE NOW on the Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 #INDvPAK pic.twitter.com/ANoD149Fyp — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 28, 2025

फ‍िर शुरू हुआ कुलदीप का मैज‍िक, 1 ओवर में 3 विकेट

इसके बाद कुलदीप का 17वां ओवर कहर बनकर आया. जहां उन्होंने पहली, चौथी और छठी गेंद पर तीन पाक‍िस्तानी ख‍िलाड़‍ियों को निपटा दिया. इस ओवर में सलमान आगा (8) के रूप में गिरा. सातवां विकेट 134 रन पर 16.4 ओवर में शाहीन शाह आफरीदी आउट हुए. आठवां विकेट 134 रन पर 16.6 ओवर में फहीम अशरफ के रूप में गिरा.

नौवां विकेट बुमराह ने हार‍िस रऊफ (6) का लिया, जो बोल्ड हुए. वहीं आउट होने वाले आख‍िरी बल्लेबाज मोहम्मद नवाज थे, जो बुमराह का श‍िकार बने, वो 6 रन बनाकर रिंकू को कैच थमा बैठे.

पाकिस्तान की पारी एशिया कप 2025 फाइनल:

साहिबजादा फरहान c तिलक वर्मा b वरुण चक्रवर्ती – 57

सैम अय्यूब c बुमराह b कुलदीप यादव – 14

मोहम्मद हारिस c रिंकु सिंह b अक्षर – 0

सलमान आगा c सैमसन b कुलदीप यादव – 8

हुसैन तलत c सैमसन b अक्षर – 1

मोहम्मद नवाज c रिंकु सिंह b बुमराह – 6

शाहीन आफरीदी lbw b कुलदीप यादव – 0

फहीम अशरफ c तिलक वर्मा b कुलदीप यादव – 0

हारिस रऊफ b बुमराह – 6

अबरार अहमद not out – 1

एक्स्ट्रा: 7 (बाउंड्री-1, लेग बाउंड्री-2, विकेट-4)

कुल स्कोर: 146 सभी आउट, 19.1 ओवर में

बॉलिंग आंकड़े: शिवम दुबे: 3-0-23-0, जसप्रीत बुमराह: 3.1-0-25-2, वरुण चक्रवर्ती: 4-0-30-2, अक्षर पटेल: 4-0-26-2, कुलदीप यादव: 4-0-30-4, तिलक वर्मा: 1-0-9-0

पाक‍िस्तान टीम के व‍िकेट पतन: 84-1 (साहिबजादा फरहान, 9.4), 113-2 (सैम अयूब, 12.5), 114-3 (मोहम्मद हारिस, 13.3), 126-4 (फखर जमां, 14.4), 131-5 (हुसैन तलत, 15.3), 133-6 (सलमान आगा, 16.1), 134-7 (शाहीन अफरीदी, 16.4), 134-8 (फहीम अशरफ, 16.6), 141-9 (हारिस रऊफ, 17.5), 146-10 (मोहम्मद नवाज, 19.1)



टीम इंड‍िया की प्लेइंग 11: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

पाकिस्तान की प्लेइंग 11: साहिबजादा फरहान, फखर जमां, सैम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद.

