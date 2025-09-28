एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ का विकेट भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने लिया. विकेट लेने के बाद बुमराह ने प्लेन सेलिब्रेशन किया. बुमराह ने ऐसा दिखाया कि मानो पाकिस्तानी जेट धराशायी होकर जमीन पर गिर रहा हो. बुमराह ने इस सेलिब्रेशन के जरिए हारिस रऊफ को जबरदस्त जवाब दिया है.

बूम बूम बुमराह ने पाकिस्तानी पारी के 18वें ओवर में पांचवीं गेंद ऑफ स्टम्प पर डाली, जो खतरनाक यॉर्कर थी. बुमराह की ओर से इस टूर्नामेंट में ये गेंद ज्यादा देखने को नहीं मिली थी. गेंद सीधी जाकर हारिस रऊफ का ऑफ स्टम्प उड़ा देती है. इसके बाद बुमराह मुस्कुराते हुए हरिस रऊफ को जश्न के जरिए जवाब देते हैं.

पाकिस्तानी गेंदबाज हारिस रऊफ ने एशिया कप 2025 में भारत के खिलाफ सुपर-चार मुकाबले में उकसाने वाले इशारे किए थे. इसके चलते भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने इंटरनेशनल काउंसिल में रऊफ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. फिर आईसीसी ने हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगया था.

साहिबजादा फरहान को लगी थी फटकार

बीसीसीआई की ओर से पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई थी. फरहान ने उसी मैच में फिफ्टी जड़ने के बाद 'गन सेलिब्रेशन' किया था. आईसीसी ने फरहान को चेतावनी दी थी. अब जब फरहान ने फाइनल में अर्धशतक बनाया, तो उन्होंने इस तरह का जश्न नहीं मनाया.

एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तानी टीम ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 19.1 ओवरों में 146 रन बनाए. पाकिस्तानी टीम के लिए साहिबजादा फरहान ने 38 बॉल पर 57 रनों की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और तीन छक्के शामिल रहे. वहीं दूसरे ओपनर फखर जमां ने 2 छक्के और दो चौके की मदद से 35 गेंदों पर 46 रन बनाए. भारत की ओर से स्पिनर कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा चार विकेट झटके. अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने दो-दो सफलता हासिल कीं.

