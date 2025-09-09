scorecardresearch
 

Feedback

Asia Cup 2025 Prize Money: एश‍िया कप हारने वाला भी होगा मालामाल, चैम्प‍ियन टीम को क्या मिलेगा?

एश‍िया कप 2025 का आगाज आज (9 स‍ितंबर) से हो रहा है. जहां आठ टीमें प्रतिष्ठित ट्रॉफी के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को सीधे एंट्री मिली है. इन दिग्गज टीमों के इतर UAE, ओमान और हॉन्ग कॉन्ग भी इस टूर्नामेंट में खेलती दिखेंगी.

Advertisement
X
एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में अपने खिताब का बचाव करने उतरेगी भारतीय टीम (Photo: PTI)
एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में अपने खिताब का बचाव करने उतरेगी भारतीय टीम (Photo: PTI)

एशिया कप 2025 की शुरुआत मंगलवार (9 सितंबर) से हो रही है. पहला मैच अफगानिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग के बीच है. 10 सितंबर को भारत अपने मुकाबलों की शुरुआत यूएई के खिलाफ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में करेगा. यह टूर्नामेंट 28 सितंबर तक चलेगा. 

खास बात यह है कि इस बार भारत और पाकिस्तान एक-दूसरे से तीन बार भी मुकाबला कर सकते हैं. इस बार का एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होना है, जो अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले ICC टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए बहुत अहम माना जा रहा है. 
यह भी पढ़ें: Asia Cup 2025: जिन 2 ग्राउंड में होंगे एश‍िया कप के मुकाबले, वहां कैसा है भारत का रिकॉर्ड? पाक‍िस्तान इस मामले में आगे

खबरों के मुताब‍िक- 2025 सीजन के लिए पुरस्कार राशि भी बढ़ा दी गई है. खबरों के मुताबिक- चैम्प‍ियन टीम को लगभग 2.6 करोड़ रुपये (लगभग 300,000 अमेरिकी डॉलर) मिलेंगे, जबकि उपविजेता टीम को लगभग 1.3 करोड़ रुपये (150,000 अमेरिकी डॉलर) दिए जाएंगे. Asian Cricket Council (ACC) से आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है. अगर यह तय हो जाता है, तो यह पिछले एशिया कप से बढ़ोतरी होगी. 

सम्बंधित ख़बरें

Rashid Khan in frame
चुनौती नहीं दावेदार है AFG? एशिया कप में भारत-पाक की मुश्किलें बढ़ा सकती है राशिद ब्रिगेड! 
Dinesh Karthik
'धोनी ने मुझे गिरगिट बनने पर मजबूर किया...', दिनेश कार्तिक ने खोले टीम इंडिया के कई राज 
Rohit Sharma
एशिया कप में रोहित शर्मा को मिस करेगी टीम इंडिया? कैफ ने टीम सेलेक्शन पर उठाए सवाल 
ind vs pak
'हम पूरी तरह तैयार...', भारत-पाक मैच से पहले सलमान आगा ने बताई पाकिस्तान की प्लानिंग 
Team India
एशिया कप के लिए आज से संग्राम... शेड्यूल से लेकर स्क्वॉड तक, जानें हर सवाल का जवाब 
Advertisement

8 टीमें इस बार एश‍िया कप ट्रॉफी जीतने के लिए एक दूसरे से भ‍िड़ती हुई नजर आएंगी. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगान‍िस्तान को डायरेक्ट एंट्री मिली है. इसके अलावा टूर्नामेंट में UAE, ओमान, हॉन्ग कॉन्ग को भी जगह मिली है, जो एसोस‍िएट देशों के लिए होने वाले ACC प्रीम‍ियर कप में टॉप 3 टीमों में शामिल थीं. 

यह भी पढ़ें: Asia Cup 2025 India squad: एश‍िया कप में कैसी होगी टीम इंड‍िया की प्लेइंग XI? बैटिंग ऑर्डर पर कई सवाल... रिंकू का कटेगा पत्ता, अर्शदीप-कुलदीप पर सस्पेंस

एश‍िया कप की वर्तमान चैम्प‍ियन भारत है. जिसने एशिया कप अब तक रिकॉर्ड आठ बार जीता है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत इस बार भी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगा, भले ही विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ी टीम में न हों,  भारत अपना पहला मैच 10 सितंबर को UAE के खिलाफ खेलेगा. उसके बाद सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान के साथ 14 सितंबर को दुबई में होगा, जिसे पूरी दुनिया बड़े ध्यान से देखेगी. ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच भारत ओमान के खिलाफ अबू धाबी के शेख जायेद स्टेडियम में खेलेगा. 

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement