एशिया कप 2025 की शुरुआत मंगलवार (9 सितंबर) से हो रही है. पहला मैच अफगानिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग के बीच है. 10 सितंबर को भारत अपने मुकाबलों की शुरुआत यूएई के खिलाफ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में करेगा. यह टूर्नामेंट 28 सितंबर तक चलेगा.

खास बात यह है कि इस बार भारत और पाकिस्तान एक-दूसरे से तीन बार भी मुकाबला कर सकते हैं. इस बार का एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होना है, जो अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले ICC टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए बहुत अहम माना जा रहा है.

खबरों के मुताब‍िक- 2025 सीजन के लिए पुरस्कार राशि भी बढ़ा दी गई है. खबरों के मुताबिक- चैम्प‍ियन टीम को लगभग 2.6 करोड़ रुपये (लगभग 300,000 अमेरिकी डॉलर) मिलेंगे, जबकि उपविजेता टीम को लगभग 1.3 करोड़ रुपये (150,000 अमेरिकी डॉलर) दिए जाएंगे. Asian Cricket Council (ACC) से आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है. अगर यह तय हो जाता है, तो यह पिछले एशिया कप से बढ़ोतरी होगी.

8 टीमें इस बार एश‍िया कप ट्रॉफी जीतने के लिए एक दूसरे से भ‍िड़ती हुई नजर आएंगी. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगान‍िस्तान को डायरेक्ट एंट्री मिली है. इसके अलावा टूर्नामेंट में UAE, ओमान, हॉन्ग कॉन्ग को भी जगह मिली है, जो एसोस‍िएट देशों के लिए होने वाले ACC प्रीम‍ियर कप में टॉप 3 टीमों में शामिल थीं.

एश‍िया कप की वर्तमान चैम्प‍ियन भारत है. जिसने एशिया कप अब तक रिकॉर्ड आठ बार जीता है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत इस बार भी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगा, भले ही विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ी टीम में न हों, भारत अपना पहला मैच 10 सितंबर को UAE के खिलाफ खेलेगा. उसके बाद सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान के साथ 14 सितंबर को दुबई में होगा, जिसे पूरी दुनिया बड़े ध्यान से देखेगी. ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच भारत ओमान के खिलाफ अबू धाबी के शेख जायेद स्टेडियम में खेलेगा.

