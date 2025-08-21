India's squad for Asia Cup 2025 & Best Playing 11: एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से यूएई में होगा. सभी मुकाबले दुबई के दुबई इंटरनेशल क्रिकेट स्टेडियम और अबू धाबी के शेख जायेद स्टेडियम में आयोजित किये जाएंगे. इन दोनों स्टेडियम में टीम इंडिया 3 मुकाबले खेलेगी. पहले 2 मैच (यूएई और पाकिस्तान के साथ) दुबई में होंगे. जबकि, तीसरा मैच ओमान के साथ अबू धाबी में होगा.

टूर्नामेंट में टीम की प्लेइंग-11 क्या होगी यह इन दोनों मैदानों की पिच पर निर्भर करता है. दोनों ही मैदानों (दुबई इंटरनेशल क्रिकेट स्टेडियम और शेख जायेद स्टेडियम) की पिच टी-20 क्रिकेट के लिए ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है. यहां पर रन बनाने में बल्लेबाजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.

एशिया कप में ये हो सकती है भारत की प्लेइंग-11 ?

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल(उपकप्तान), संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, बुमराह, कुलदीप/अर्शदीप, वरुण चक्रवर्ती.

संभावित प्लेइंग-11 देखने के बाद आइए जानते है कौन-सा खिलाड़ी किस नंबर पर खेलता हुआ नजर आ सकता है.

The journey for next year’s T20 World Cup starts from the Asia Cup - Captain @surya_14kumar #TeamIndia #AsiaCup pic.twitter.com/szrotf3Orw — BCCI (@BCCI) August 20, 2025

एश‍िया कप में क्या होगी टीम की ओपनिंग जोड़ी ?

इस संभावित प्लेइंग-11 में भारत की ओपनिंग जोड़ी में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा का नाम सबसे आगे आता है. दोनों ही बल्लेबाज इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. टीम इंडिया के युवा ओपनर आभिषेक शर्मा अपनी हार्ड हिटिंग के दम पर टीम को पावर प्ले में ही अच्छी तेज शुरुआत देने के लिए जाने जाते हैं. वहीं, दूसरी ओर संजू सूझ-बूझ के साथ खेलते हुए लम्बे समय तक तेज रन-रेट के साथ बल्लेबाजी कर सकते हैं. दोनों की जोड़ी ने पिछले कुछ मैचों में काफी रन बटोरे हैं.

क्या एश‍िया कप 2025 में नंबर-3 पर खेलेंगे शुभमन गिल?

भारतीय टीम के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल इस प्लेइंग-11 में नंबर-3 पर नजर आ सकते हैं. ऐसा इसलिए भी है क्योंकि, जल्दी विकेट गिरने के बाद गिल टीम को संभालते हुए स्कोरकार्ड को आगे बढ़ने में माहिर हैं. हलाकि उन्होंने आईपीएल में गुजरात के लिए ओपनिंग करते हुए शानदार बल्लेबाजी की थी. लेकिन, यूएई की पिच भारत की पिचों से काफी अलग है. जिसके कारण वह नंबर-3 के लिए सबसे बेहतर विकल्प हैं.

मिडिल ऑर्डर में कौन संभालेगा एश‍िया कप में कमान?

एशिया कप में भारत के लिए चौथे नंबर पर तिलक वर्मा खेलते हुए नजर आ सकते है. पिछले कुछ टी-20 मुकाबलों से वह नंबर-3 पर खेलते हुए नजर आ रहे थे. लेकिन, अब शुभमन गिल के आने के बाद वह नंबर-4 पर खेलते हुए दिख सकते हैं.



नंबर-5 पर कप्तान सूर्यकुमार यादव दिखाई दे सकते हैं. सूर्या टीम की एक ऐसी कड़ी हैं. जो मैच को किसी-भी वक्त पलट सकते हैं. उन्हें मिडिल ओवर्स में आकार बड़े शॉट्स लगाने में महारत हासिल है.

तिलक और सूर्या के बाद नंबर-6 के लिए शिवम दुबे का नाम आता है. दुबे को स्पिन और पेस दोनों तरह के गेंदबाजों को खेलने का अनुभव है. वह टी-20 वर्ल्ड कप में भी इसी नंबर पर खेलते हुए दिखाई दिये थे. जिसमें उन्होंने कई बड़े शॉट्स लगाए थे.

पंड्या एश‍िया कप में किस नंबर पर खेलेंगे?

भारत के सबसे अनुभवी ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या एशिया कप में टीम के लिए फिनिशर की भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं. अपनी अतरंगी बल्लेबाजी के दम पर हार्दिक मैच को जबरदस्त फिनिश देते हैं. पिछले कुछ मुकाबलों में हार्दिक का रिकॉर्ड शानदार रहा है. जिसे देखते हुए उन्हें नंबर-7 पर देखा जा सकता है.

हार्दिक टीम के लिए गेंदबाजी भी करते हुए दिखई देंगे. उन्हें बड़ी पार्टनरशिप तोड़ने के लिए जाना जाता है. टीम को जब-जब उनकी जरूरत पड़ी है, तब-तब उन्होंने टीम को विकेट लेकर दी हैं. 2024 वर्ल्ड कप में भी हार्दिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आए थे.

बल्लेबाजी में अक्षर की पोजीशन तय नहीं

अक्षर पटेल टीम के इकलौते ऐसे खिलाड़ी है, जिनकी भूमिका तय कर पाना मुश्किल है. ऐसा इसलिए क्योंक‍ि पिछले सभी मैचों में अक्षर को कभी मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए देखा तो कभी उन्होंने लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी की. बावजूद इसके वह जब भी क्रीज पर आए हैं. उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से कभी टीम को निराश नहीं किया. बैटिंग के साथ-साथ अक्षर एक कमाल के स्पिनर भी हैं. अपनी सटीक लाइन लेंथ के दम पर वह बल्लेबाजों को बड़ी परेशानी में डाल सकते हैं.

अर्शदीप और कुलदीप के बीच फंसेगा पेंच

यूएई के धीमी पिच के लिए भारत के दो गेंदबाजों के बीच पेच फंस सकता है. अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव दोनों ही गेंदबाज टीम इंडिया के लिए जरूरी हैं. लेकिन, इन दोनों को पिच के हिसाब से ही टीम में शामिल किया जाएगा.

बुमराह के कंधों पर होगा भार, क्या हार्द‍िक देंगे साथ

भारतीय टीम के सबसे अनुभवी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. वह टीम की बॉलिंग यूनिट को लीड करते हुए दिखाई देंगे. बुमराह के टी-20 आंकडों की बात करें तो उन्होंने 70 मैचों में 6.27 की इकोनॉमी रेट के साथ 89 विकेट लिए हैं. उन्होंने भारत को 2024 में टी-20 चैम्पियन बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी. वहीं बुमराह का गेंदबाजी में साथ हार्द‍िक पंड्या दे सकते हैं. क्योंकि चैम्प‍ियंस ट्रॉफी जो दुबई में हुई थी, वहां भारतीय टीम बुमराह की गैरमौजूदगी में खेली थी तब मोहम्मद शमी और पंड्या ने तेज गेंदबाजी का अटैक संभाला था.

चैम्प‍ियंस ट्रॉफी की तरह एशिया कप में भी जलवा दिखाएंगे वरुण ?

भारत के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती इस समय शानदार फॉर्म में हैं. पिछले साल से उन्होंने इंटरनेशन क्रिकेट में कई चौंका देने वाले स्पेल डाले हैं. 33 वर्षीय स्पिनर ने भारत को आईसीसी चैम्प‍ियंस ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाई थी. चैम्प‍ियंस ट्रॉफी में उन्होंने 5 मैचों में 10 विकेट चटकाए थे. वह अपने टी20आई करियर में 18 मैचों खेल चुके हैं. जिसमें उनके नाम 33 विकेट हैं.



एश‍िया कप 2025 के ल‍िए टीम इंड‍िया: सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती , अर्शदीप सिंह , कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह

एश‍िया कप 2025 के ल‍िए 5 स्टैंडबाय प्लेयर्स: प्रसिद्ध कृष्णा , वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल



