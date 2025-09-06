India, Pakistan Record in Dubai and Abu dhabi: दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और अबू धाबी का शेख जायेद स्टेडियम... ये वो दो वेन्यू हैं, जहां एश‍िया कप 2025 खेला जाएगा. 9 स‍ितंबर को अबूधाबी में हॉन्ग कॉन्ग और अफगान‍िस्तान के मुकाबले से टूर्नामेंट का आगाज होगा, जबकि फाइनल 28 स‍ितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेड‍ियम में होना है.

एश‍िय कप में भारत, अफगान‍िस्तान, पाक‍िस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ओमान, हॉन्ग कॉन्ग और UAE की टीमें खेल रही हैं, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा फोकस भारत और पाकिस्तान पर ही रहेगा. 14 स‍ितंबर को दोनों ही देश दुबई में खेलने उतरेंगे. वैसे संयोग यह भी है कि दोनों ही च‍िर प्रत‍िद्वंद्वी टीमें आपस में 3 बार एश‍िया कप में भ‍िड़ सकती हैं.



लेकिन इन सबके बीच यह जानना जरूरी हो जाता है कि आख‍िरी एश‍िया कप दुबई और अबू धाबी में जहां होना है. वहां इन दोनों ही देशों का रिकॉर्ड कैसा है.

दुबई इंटरनेशनल में टीमों का रिकॉर्ड (T20I)

दुबई इंटरनेशनल में सबसे अच्छा रिकॉर्ड अफगानिस्तान (64%) और श्रीलंका (62%) का है. भारत और पाकिस्तान का टी20 मैचों में जीत प्रत‍िशत क्रमश: 55% और 53%) है. UAE, ओमान और हॉन्ग कॉन्ग का रिकॉर्ड यहां काफी कमजोर है.

भारत (2021-2022)

मैच: 9, जीते: 5, हारे: 4, जीत प्रतिशत: 55%

पाकिस्तान (2009-2022)

मैच: 32, जीते: 17, हारे: 14, टाई: 1 (1 बार सुपर ओवर जीता)

जीत प्रतिशत: 53% (सुपर ओवर जीत सहित 56%)

श्रीलंका (2013-2022)

मैच: 8, जीते: 5, हारे: 3

जीत प्रतिशत: 62%

बांग्लादेश (2021-2022)

मैच: 4, जीते: 2, हारे: 2

जीत प्रतिशत: 50%

अफगानिस्तान (2010-2022)

मैच: 11, जीते: 7, हारे: 4

जीत प्रतिशत: 64%

ओमान (2017-2019)

मैच: 4, जीते: 1, हारे: 3

जीत प्रतिशत: 25%

हॉन्ग कॉन्ग (2017-2022)

मैच: 3, जीते: 1, हारे: 2

जीत प्रतिशत: 33%

यूएई (2016-2024)

मैच: 13, जीते: 3, हारे: 10

जीत प्रतिशत: 23%

शेख जायेद स्टेडियम में देखें टीमों का रिकॉर्ड (T20I)

अबू धाबी के शेख जायेद स्टेडियम में भारत का जीत प्रत‍िशत 100%) है, जहां उसने 1 मैच खेला है. वहीं इस मैदान पर सबसे ज्यादा मैच खेलने वालों में टॉप पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, UAE हैं.

भारत (2021)

मैच: 1, जीते: 1, हारे: 0

जीत प्रतिशत: 100%

पाकिस्तान (2010-2021)

मैच: 10, जीते: 7, हारे: 3

जीत प्रतिशत: 70%

श्रीलंका (2011-2021)

मैच: 6, जीते: 3, हारे: 3

जीत प्रतिशत: 50%

बांग्लादेश (2021)

मैच: 2, जीते: 0, हारे: 2

जीत प्रतिशत: 0%

अफगानिस्तान (2010-2023)

मैच: 16, जीते: 11, हारे: 5

जीत प्रतिशत: 68.75%

ओमान (2015-2019)

मैच: 12, जीते: 6, हारे: 6

जीत प्रतिशत: 50%

हॉन्ग कॉन्ग (2015-2019)

मैच: 10, जीते: 3, हारे: 7

जीत प्रतिशत: 30%

संयुक्त अरब अमीरात (2015-2023)

मैच: 14, जीते: 9, हारे: 5

जीत प्रतिशत: 64.28%



एश‍िया कप में भारत vs पाकिस्तान मुकाबला कब?

एशिया कप 2025 में भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को दुबई में यूएई के खिलाफ करेगा और फिर 14 सितंबर को अपने दूसरे ग्रुप ए मैच में पाकिस्तान का सामना करेगा. भारत का आखिरी ग्रुप स्टेज मैच 18 सितंबर को अबू धाबी में ओमान के खिलाफ होना है.



एशिया कप के ग्रुप्स

ग्रुप A: भारत, पाकिस्तान, यूएई, ओमान

ग्रुप B: बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, हॉन्ग कॉन्ग

एशिया कप का शेड्यूल

9 सितंबर- अफगानिस्तान vs हॉन्ग कॉन्ग, अबू धाबी

10 सितंबर- भारत vs यूएई, दुबई

11 सितंबर- बांग्लादेश vs हॉन्ग कॉन्ग, अबू धाबी

12 सितंबर- पाकिस्तान vs ओमान, दुबई

13 सितंबर- बांग्लादेश vs श्रीलंका, अबू धाबी

14 सितंबर- भारत vs पाकिस्तान, दुबई

15 सितंबर- यूएई vs ओमान, अबू धाबी

15 सितंबर- श्रीलंका बनाम हॉन्ग कॉन्ग, दुबई

16 सितंबर- बांग्लादेश vs अफगानिस्तान, अबू धाबी

17 सितंबर- पाकिस्तान vs यूएई, दुबई

18 सितंबर- श्रीलंका vs अफगानिस्तान, अबू धाबी

19 सितंबर- भारत vs ओमान, अबू धाबी

20 सितंबर- B1vs B2, दुबई

21 सितंबर- A1 VS A2, दुबई (भारत और पाकिस्तान का मुकाबला संभव)

23 सितंबर A2 vs B1, अबू धाबी

24 सितंबर- A1 vs B2, दुबई

25 सितंबर- A2 vs B2, दुबई

26 सितंबर- A1 vs B1, दुबई

28 सितंबर- फाइनल, दुबई (भारत और पाकिस्तान का मुकाबला संभव)

