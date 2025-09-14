scorecardresearch
 

Feedback

अभ‍िषेक vs आफरीदी, बुमराह बनाम हार‍िस... भारत-पाकिस्तान मुकाबले में असली गेमचेंजर बनेंगे ये 10 ख‍िलाड़ी

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच रोमांचक मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही है. दोनों ही टीमों में अनुभवी के साथ-साथ युवा खिलाड़ियों की भरमार है. ये खिलाड़ी रविवार को होने वाले मुकाबले का रुख पलट सकते हैं.

Advertisement
X
भारत-पाकिस्तान मुकाबले में अभिषेक शर्मा और शाहीन आफरीदी के बीच दिलचस्प बैटल की उम्मीद की जा रही है (Photo: Getty Images)
भारत-पाकिस्तान मुकाबले में अभिषेक शर्मा और शाहीन आफरीदी के बीच दिलचस्प बैटल की उम्मीद की जा रही है (Photo: Getty Images)

एशिया कप 2025 में 14 सितंबर (रविवार) को भारत और पाकिस्तान के बीच हाई-वोल्टेज मुकाबला खेला जाना है. यह मुकाबला दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होना है. दुनिया भर के क्रिकेट फैन्स की नजरें इस महामुकाबले पर टिकी हुई हैं.

इस मैच में जो भी टीम जीत हासिल करेगी, वो सुपर-चार स्टेज में जगह बनाने के करीब पहुंच जाएगी. मुकाबले में फैन्स की नजरें कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों पर होंगी. ये खिलाड़ी ऐसे हैं जो मैच का रुख पलट सकते हैं. यानी वो अपनी-अपनी टीम के लिए गेमचेंजर साबित हो सकते हैं. आइए नजर डालते हैं दोनों टीमों के ऐसे ही 5-5 खिलाड़ियों पर...

अभिषेक शर्मा: युवा ओपनर अभिषेक शर्मा ने हालिया समय में टी20 क्रिकेट में अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया है. अभिषेक का अटैकिंग अंदाज पावरप्ले में ही पाकिस्तान की गेंदबाजी को पूरी तरह दबाव में ला सकता है. अभिषेक ने जो 18 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, उसमें उन्होंने 193.49 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. शाहीन आफरीदी संग उनका बैटल गेम की दिशा तय कर सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

Owaisi got angry over India-Pakistan match
'जान ज्यादा कीमती या पैसा?', IND Vs PAK मैच को लेकर बीजेपी पर भड़के ओवैसी 
Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 14 सितंबर, रविवार की अहम खबरें 
Sunil Gavaskar
'सरकार का फैसला आखिरी...', IND vs PAK मैच पर बोले सुनील गावस्कर 
क्या भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच होना चाहिए? देखें सबसे तीखी बहस 
ind vs pak
'ये भारत सरकार की पॉलिसी, इसलिए...', IND vs PAK मैच पर BCCI की सफाई 
Advertisement

सूर्यकुमार यादव: भारतीय टीम के 'मिस्टर 360' कहे जाने वाले सूर्यकुमार यादव पर इस मुकाबले में बड़ी जिम्मेदारी रहेगी. कप्तान सूर्या की अटैकिंग बल्लेबाजी विपक्षी टीम की बॉलिंग अटैक को तहस-नहस कर सकती है. मिडिल ओवर्स में उनका खेल भारत की सबसे बड़ी ताकत रहेगा.

क्ल‍िक करें: एश‍िया कप 2025 की प्वाइंट्स टेबल

कुलदीप यादव: यह चाइनामैन गेंदबाज मिडिल ओवर्स में पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर भारी पड़ सकता है. कुलदीप यादव इंग्लैंड के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज में बेंच पर बैठे रहे थे. लेकिन जैसे ही उन्हें एशिया कप में यूएई के खिलाफ मौका मिला, उन्होंने अपनी छाप छोड़ी. यूएई के खिलाफ मुकाबलें में कुलदीप ने चार विकेट झटके थे.

kuldeep and suryakumar
सूर्यकुमार यादव के साथ जश्न मनाते कुलदीप यादव, (Photo: Getty Images)

जसप्रीत बुमराह: बूम बूम बुमराह की यॉर्कर और सटीक लाइन-लेंथ वाली गेंदें पाकिस्तानी बल्लेबाजों को परेशान जरूर करेगी. बुमराह पावरप्ले में कम से कम दो ओवर्स डालेंगे, वहीं जरूरत पड़ने पर डेथ ओवर्स में भी वो एक या दो ओवर्स की गेंदबाजी करेंगे. बुमराह पावरप्ले में सैम अयूब और मोहम्मद हारिस जैसे बैटर्स का विकेट लेना चाहेंगे, जो हालिया समय में फॉर्म में रहे हैं.

हार्दिक पंड्या: इस ऑलराउंडर की मौजूदगी ही भारतीय टीम में नए जोश और उत्साह का संचार करती है. हार्दिक इस मुकाबले में गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन करना चाहेंगे. हार्दिक पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से मैच का पासा पलट चुके हैं.

Advertisement

शाहीन आफरीदी: नई गेंद से ये खब्बू तेज गेंदबाज भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है. भारत के सलामी बल्लेबाजों को जल्दी आउट करना उनका मुख्य लक्ष्य रहेगा. अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को इस गेंदबाज के खिलाफ सावधानी से खेलना होगा. हालांकि शाहीन के खिलाफ शुभमन तेजी से रन बनाना पसंद करते हैं. क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में शुभमन ने शाहीन की खूब धुनाई की थी.

क्ल‍िक करें: एश‍िया कप 2025 का फुल शेड्यूल

सैम अयूब: पाकिस्तान का ये सलामी बल्लेबाज पावरप्ले में भारतीय गेंदबाजों को चौंका सकता है. अयूब भी अटैकिंग क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते हैं. ओमान के खिलाफ मुकाबले में वो खाता नहीं खोल पाए थे. लेकिन इसकी भरपाई उन्होंने स्पिन गेंदबाजी से की. उन्होंने ओमान के दोनों ओपनर्स को पवेलियन लौटा दिया था.

मोहम्मद हारिस: ओमान के खिलाफ मुकाबले में पाकिस्तानी टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, जिसके बाद विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद हारिस ने ही तेजी से रन बनाकर टीम को संकट से उबारा था. हारिस ने उस मैच में 66 रन बनाए थे. मिडिल ओवर्स में उनका बल्ला चला तो पाकिस्तान का स्कोर तेजी से ऊपर जा सकता है.

mohammad haris
पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद हारिस, (Photo: Getty Images)

सलमान अली आगा: अनुभवी बल्लेबाज एवं टीम के कप्तान सलमान आगा इस मैच में फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं. सलमान ने पहले मैच में कुछ खास नहीं किया था, लेकिन वो इस महामुकाबले के साथ फॉर्म में वापसी करना चाहेंगे. सलमान एक बेहतरीन पार्ट-टाइम स्पिनर भी हैं, जो पाकिस्तानी टीम के एक प्लस प्वाइंट हैं.

Advertisement

सुफियान मुकीम: इस चाइनामैन गेंदबाज को एशिया कप में पाकिस्तान के लिए एक्स-फैक्टर माना जा रहा है. भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ उनका स्पिन खेल का रुख बदल सकता है. सुफियान मुकीम पहली बार भारत के खिलाफ किसी इंटरनेशनल मुकाबले में भाग लेने जा रहे हैं.  ऐसे में उनका सामना करना भारतीय बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement