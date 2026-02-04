scorecardresearch
 
'4-5 दिनों में पाकिस्तान पलटी मारेगा...', रविचंद्रन अश्विन ने पड़ोसी मुल्क को जमकर सुनाया

पाकिस्तान सरकार ने अपनी टीम को भारत के खिलाफ मैच खेलने की परमिशन नहीं दी है. यह मुकाबला तय शेड्यूल के मुताबिक 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाना है. इस फैसले को लेकर आर. अश्विन की प्रतिक्रिया सामने आई है. अश्विन ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है.

पाकिस्तानी टीम का वर्ल्ड कप से पहले नाटक जारी है. (Photo: Getty)
पाकिस्तानी टीम का वर्ल्ड कप से पहले नाटक जारी है. (Photo: Getty)

टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का मानना है कि पाकिस्तान आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ खेलने से इनकार करने के अपने फैसले से पीछे हटेगा. अश्विन के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) अंततः अपना रुख बदलेगा और बहुप्रतीक्षित भारत-पाकिस्तान मुकाबला तय समय पर खेला जाएगा. भारत और पाकिस्तान के बीच यह हाईवोल्टेज मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में निर्धारित है.

पाकिस्तान सरकार ने टीम को श्रीलंका जाने की अनुमति दी है, लेकिन भारत के खिलाफ ना खेलने की घोषणा ने विवाद खड़ा कर दिया है. इस पर रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि अगर पाकिस्तान अपने फैसले पर कायम रहता है तो उसे आर्थिक और कूटनीतिक दोनों तरह का नुकसान झेलना पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें: 'पाकिस्तान की एक पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी', कपिल देव ने वर्ल्ड कप कंट्रोवर्सी पर नकवी को लताड़ा

अपने यूट्यूब चैनल पर रविचंद्रन अश्विन ने कहा, '100 प्रतिशत मैच होगा. मुझे लगता है पाकिस्तान चार-पांच दिनों में पीछे हटेगा. ब्रॉडकास्टर्स को भारी नुकसान होगा, आईसीसी के बाकी सदस्य भी नुकसान झेलेंगे और बैठक में पाकिस्तान पर दबाव बनाएंगे. पीएसएल के लिए खिलाड़ियों को शायद NOC भी नहीं मिले.'

यह खेल भावना के खिलाफ: अश्विन
रविचंद्रन अश्विन ने साफ कहा कि किसी खास प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ खेलने से मना करना खेल की भावना के खिलाफ है. अश्विन कहते हैं, 'भारत-पाकिस्तान मैच न्यूट्रल वेन्यू पर है, इसलिए वेन्यू का कोई मुद्दा नहीं है. यह कहना कि हम किसी एक टीम से नहीं खेलेंगे, स्वीकार्य नहीं है.'

रविचंद्रन अश्विन ने आईसीसी पुरु। अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में भारत-पाकिस्तान मैच का एक उदाहरण दिया. अश्विन ने बताया कि जब क्वालिफिकेशन का गणित जुनून और भावनाओं से टकराता है, तो टीमें कैसे गलत फैसले लेने लगती हैं. अश्विन ने कहा, 'मान लीजिए एक टीम को क्वालिफाई करने के लिए 33 ओवर में रनचेज करना है. यह एक सामान्य गणित है. अगर आप 33 ओवर में नहीं बना सकते, तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे. ऐसे में यह सोचने की जरूरत है कि आप 250 रन कैसे बनाएंगे.'

रविचंद्रन अश्विन का मानना है कि जब टीम के भीतर संदेश यह होता है कि किसी भी हालत में भारत से नहीं हारना है, तब रणनीति से ज्यादा भावनाएं फैसले लेने लगती हैं, जो अंततः टीम के ही खिलाफ जाता है. अश्विन ने बताया, 'संदेश बिल्कुल साफ था कि जो भी हो जाए, भारत से हारना नहीं है. खेल ऐसे नहीं खेला जाता. आपको इस सोच से खेलना चाहिए कि हमें क्वालिफाई करना है, वर्ल्ड कप जीतना है.'

यह भी पढ़ें: मोहसिन नकवी की नौटंकी के पीछे बांग्लादेश चुनाव! T20 वर्ल्ड कप में बायकॉट से पाकिस्तान का पलटना तय

रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि पाकिस्तान को हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी जोड़ा कि उसकी सबसे बड़ी चुनौती मानसिकता है. अश्विन कहते हैं, 'अगर पाकिस्तान फाइनल तक पहुंच जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी. लेकिन उसकी सबसे बड़ी दुश्मन उनकी अपनी सोच है. भारत के खिलाफ ना हारने का दबाव ही उसे नुकसान पहुंचा सकता है.'

इस पूरे विवाद के बीच आईसीसी ने पीसीबी को कड़े परिणामों की चेतावनी दी है, साथ ही भारत के खिलाफ मैच ना खेलने के फैसले के दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार करने को कहा है. अब तक पीसीबी ने आईसीसी को कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया है, जिससे गतिरोध बना हुआ है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान ग्रुप-ए में हैं, जहां उनके साथ नामीबिया, नीदरलैंड्स और यूएसए भी शामिल हैं. दोनों टीमें 7 फरवरी से अपने अभियान की शुरुआत करेंगी.

---- समाप्त ----
