Ashes: हार के साथ 60 करोड़ का नुकसान, मेलबर्न में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को दोहरा झटका

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न के ऐतिहासिक मैदान पर एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट मैच खेला गया. लेकिन ये मुकाबला केवल 2 दिनों तक ही चला और इंग्लैंड को 4 विकेट से जीत मिली. इस जीत के साथ ही लगातार 3 मैच हार कर सीरीज गंवा चुकी इंग्लैंड को तो थोड़ी राहत मिली. लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हार के साथ ही भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा है.

93 साल में पहली बार हुआ ऐसा

बता दें कि 1932 के बाद पहली बार, ऑस्ट्रेलिया में खेले गए किसी टेस्ट मैच में एक भी बल्लेबाज़ अर्धशतक नहीं लगा सका. ऑस्ट्रेलिया ने एशेज अपने पास बरकरार रख ली है, लेकिन इसके बावजूद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) खुश नहीं है. वजह साफ है. एशेज भले ही ऑस्ट्रेलिया के नाम रही हो, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में बोर्ड को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है.

2024-25 में ही घाटे में था CA

2024-25 वित्तीय वर्ष क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए खास अच्छा नहीं रहा. भारत के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज़ की मेज़बानी करने के बावजूद CA को 11.3 मिलियन डॉलर (करीब ₹68.05 करोड़) का नुकसान हुआ. 2025-26 एशेज सीरीज़ को हालात सुधारने का मौका माना जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका.

पर्थ टेस्ट 2 दिन में खत्म, ₹30 करोड़ का झटका

पर्थ में खेला गया पहला टेस्ट सिर्फ 2 दिनों में समाप्त हो गया. इसका सीधा असर टिकट बिक्री पर पड़ा और CA को करीब 5 मिलियन डॉलर (₹30.12 करोड़) का नुकसान उठाना पड़ा. लेकिन परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई.

MCG टेस्ट के बाद 60 करोड़ से ज्यादा का नुकसान

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में खेला गया चौथा टेस्ट भी केवल 2 दिन में खत्म हो गया. इसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कुल मिलाकर 10 मिलियन डॉलर से ज्यादा (करीब ₹60.22 करोड़) का नुकसान हो चुका है.

जानकारी के अनुसारस, बॉक्सिंग डे पर आधिकारिक दर्शक संख्या 94,199 दर्ज की गई. इसके बाद दूसरे दिन दर्शक 92,045 थे. लेकिन CA पहले ही तीसरे दिन के टिकट सोल्ड आउट होने की घोषणा कर चुका था. वहीं, चौथे दिन के लिए भी टिकटों की भारी मांग थी. लेकिन मैच जल्दी खत्म होने के कारण CA को सभी टिकटों का पैसा लौटाना पड़ा, जिससे बोर्ड को कोई कमाई नहीं हुई.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टॉड ग्रीनबर्ग ने स्वीकार किया कि छोटे टेस्ट मैच बोर्ड के लिए नुकसानदेह हैं. उन्होंने कहा, 'एक फैन के तौर पर यह मैच जितना रोमांचक, आकर्षक और आनंददायक था, उतना ही हम चाहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट लंबे समय तक चले. इसे कहने का सबसे सीधा तरीका यही है.‘छोटे टेस्ट बिज़नेस के लिए खराब होते हैं.’ इससे ज़्यादा साफ़ मैं नहीं कह सकता.'

