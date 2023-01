Arshdeep singh IND vs NZ Match: 'इस बॉलर के दम पर वर्ल्ड कप जीतोगे?' अर्शदीप को फैन्स ने इस तरह किया ट्रोल

Arshdeep singh IND vs NZ Match: भारतीय युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह एक बार फिर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए सीरीज के पहले टी20 मैच में अर्शदीप को ही बड़ा विलेन बताया जा रहा है. इसका कारण है कि उन्होंने 4 ओवर में 51 रन लुटा दिए थे. साथ ही आखिरी ओवर में नोबॉल भी कर दी थी. इस कारण सोशल मीडिया पर अर्शदीप को जमकर ट्रोल किया जा रहा है.

दरअसल, रांची में खेले गए टी20 मैच में टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड टीम ने 6 विकेट पर 176 रन बनाए. टीम के लिए डेरेल मिचेल ने नाबाद 59 और डेवॉन कॉन्वे ने 52 रनों की पारी खेली. जवाब में भारतीय टीम 9 विकेट पर 155 रन ही बना सकी और यह मैच 21 रनों से गंवा दिया. टीम के लिए वॉशिंगटन सुंदर ने 50 और सूर्यकुमार यादव ने 47 रन बनाए.

आखिरी ओवर में अर्शदीप ने लुटाए 27 रन

मैच में 24 साल के अर्शदीप ने शुरुआती 3 ओवरों में सिर्फ 24 रन दिए थे और एक विकेट भी लिया था. मगर उन्होंने आखिरी ओवर में नैया डुबो दी. कप्तान हार्दिक पंड्या ने अर्शदीप को न्यूजीलैंड की पारी का आखिरी यानी 20वां ओवर दिया था.

इस ओवर में अर्शदीप ने नोबॉल से शुरुआत की. पहली ही गेंद नोबॉल डाली, जिस पर डेरेल मिचेल ने छक्का जमाया. इसके बाद इस ओवर में अर्शदीप ने कुल 27 रन लुटा दिए. मिचेल ने अर्शदीप के ओवर में कुल तीन छक्के और एक चौका जमाया. बस यही नोबॉल और महंगे ओवर के कारण अर्शदीप को ट्रोल किया जा रहा है. एक यूजर ने पूछा कि इस बॉलर के दम पर वर्ल्ड कप जीतोगे.

अर्शदीप को ही प्लेयर ऑफ द मैच मिलना चाहिए

एक यूजर ने लिखा, '...और फैन्स रोहित शर्मा से उम्मीद कर रहे हैं कि इस गेंदबाज के भरोसे वर्ल्ड कप जीतकर लाएं.' इसी यूजर ने अर्शदीप की फोटो शेयर की, जिस पर लिखा, 'क्या देख रहा है ब्रो... अकेले के दम पर मैच पलट देता हूं. विपक्षी टीम के फेवर में.'

एक दूसरे यूजर ने कहा, 'बैटिंग में मेडन ओवर खेला. गेंदबाजी में 200 के स्ट्राइक रेट से फिफ्टी लगाई. ऐसे में अर्शदीप को ही प्लेयर ऑफ द मैच मिलना चाहिए था.'

#INDVsNZT20 #IndvsNZ And they expected a world cup from Rohit Sharma with these bowlers 😂😂😂😂 #ArshdeepSingh pic.twitter.com/ls8qTw2MAR

#arshdeepsingh

Man of the Match of todays game..@arshdeepsinghh



Maiden over in batting and Half century in bowling in just 24 balls at a strike rate more than 200.

What a gem!#INDVsNZT20 #arshdeepsingh pic.twitter.com/sSH9jx7Oth