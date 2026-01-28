'मैं इसे यहीं खत्म कर रहा हूं, यह एक शानदार सफर रहा'. अरिजीत सिंह ने मंगलवार (27 जनवरी 2026) को इस बात का ऐलान सोशल मीडिया पर किया. उन्होंने पोस्ट में कहा अब वह प्लेबैक सिंगर के तौर पर कोई नया काम नहीं करेंगे. इस फैसले से उनके फैन्स निराश और हैरान रह गए.
सोशल मीडिया पर शेयर किए गए अपने मैसेज में अरिजीत ने बताया कि उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग से दूरी बनाने का फैसला किया है. यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब वह हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय और डिमांड में रहने वाले सिंगर्स में गिने जाते हैं.इसके बाद कई सवाल उठने लगे कि अब अरिजीत क्या करेंगे?
वैसे अरिजीत सिंह अपनी सादगी और विनम्रता के लिए मशहूर थे. उनकी सादगी अक्सर फैन्स को दिख जात थी, वह अक्सर मुर्शिदाबाद जिले में स्थित जियागंज में अपने घर के आसपास स्कूटी यामाहा एयरोक्स चलाते हुए दिख जाते थे. लोकप्रिय गायक अरिजीत सिंह ने पश्चिम बंगाल के जियागंज में अंग्रेजी पॉप स्टार एड शीरन को अपनी स्कूटर Yamaha Aerox 155 पर सवारी करवाई थी, बाद में अरिजीत सैफायर (Sapphire) में भी दिखे थे.
वैसे अरिजीत क्रिकेट खिलाड़ियों के बड़े फैन थे. विराट कोहली खुद भी उन्हें खूब पसंद करते थे. विराट कोहली ने उनको एक मौके पर अपना पसंदीदा गायक और खुद को फैन बॉय तक कहा था.
खुद अरिजीत भी कोहली को पसंद करते हैं, इस बात का सबूत विश्व कप 2023 में तब मिला था. तब अरिजीत सिंह ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत बनाम पाकिस्तान मैच से पहले परफॉर्मेंस के दौरान विराट कोहली को देखकर बीच में ही चिल्लाकर कहा था - I love you Virat... यह मैच मैच (14 अक्टूबर 2023) से पहले का प्री-मैच सेरेमनी थी, जहां अरिजीत सिंह 'देवा देवा' (ब्रह्मास्त्र से) सॉन्ग गा रहे थे. अचानक विराट को मैदान पर वार्म-अप करते देखकर वो भावुक हो गए और बीच गाने में ही ये लाइन बोल दी.
वहीं IPL 2023 का आगाज 31 मार्च को गुजरात टाइटन्स बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के मैच से पहले शानदार ओपनिंग सेरेमनी हुई. इस मौके पर मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह ने ‘केसरिया’ और ‘तुम ही हो’ जैसे सुपरहिट गानों से माहौल बना दिया.
स्टेज पर तब रश्मिका मंदाना और तमन्ना भाटिया की परफॉर्मेंस ने माहौल बना दिया था. इवेंट के अंत में ट्रॉफी अनवीलिंग के लिए चेन्नई के तब एमएस धोनी और हार्दिक पंड्या के पास मंच पर पहुंचे. इसी दौरान धोनी को देखते ही अरिजीत सिंह ने उनके पैर छू लिए थे. धोनी ने तुरंत उन्हें उठाकर गले लगा लिया. यह भावुक पल तब भी खूब वायरल हुआ था.