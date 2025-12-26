कैच लेने की कोशिश में चोटिल हुए अंगकृष रघुवंशी... स्ट्रेचर पर हॉस्पिटल ले जाया गया

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में मुंबई की टीम ने अपना दूसरा मुकाबला 26 दिसंबर (शुक्रवार) को उत्तराखंड के खिलाफ खेला. जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले के दौरान मुंबई के युवा क्रिकेटर अंगकृष रघुवंशी को गंभीर चोट लग गई, जिसके बाद उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.
21 वर्षीय अंगकृष रघुवंशी फील्डिंग के दौरान चोटिल हुए. तब वह बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे और चोट लगने के बाद उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया. यह घटना उत्तराखंड की पारी के 30वें ओवर में हुई, जब ऑफ स्पिनर तनुष कोटियन गेंदबाजी कर रहे थे. उत्तराखंड के बैटर सौरभ रावत ने स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं रही.
डीप मिडविकेट पर खड़े अंगकृष रघुवंशी तेजी से आगे की ओर दौड़े और एक हाथ से कैच पकड़ने की कोशिश की. हालांकि उनका यह प्रयास सफल नहीं रहा और इसी दौरान वह जोर से गिर पड़े. गिरने से उनके कंधे में चोट लगी और सिर जमीन से टकरा गया, जिससे उन्हें कन्कशन हुआ. कुछ सेकंड तक वह घुटनों के बल बैठे रहे, फिर वो जमीन पर लेट गए.
स्थिति को देखते हुए मुंबई की टीम के फिजियो तुरंत मैदान पर पहुंचे. जब यह साफ हो गया कि वह अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो स्ट्रेचर मंगाया गया. फिर उन्हें जयपुर के एसडीएमएच अस्पताल ले जाया गया. अंगकृष रघुवंशी को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया और सभी जरूरी स्कैन व मेडिकल जांच की गई.
उत्तराखंड के खिलाफ मुकाबले में अंगकृष रघुवंशी ने 20 गेंदों में 11 रन बनाए. मुंबई की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 331 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया. पहले मैच में 155* रन बनाने वाले रोहित शर्मा इस मुकाबले में खाता नहीं खोल सके और अपनी पहली बॉल पर आउट हो गए.
विकेटकीपर बल्लेबाज हार्दिक तमोरे ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 82 गेंदों में नाबाद 93 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल रहे. मुशीर खान ( 55 रन) और सरफराज खान (55 रन) ने भी अर्धशतकीय पारियां खेलीं. शम्स मुलानी (48 रन) और कप्तान शार्दुल ठाकुर (29 रन) ने भी अहम योगदान दिया. उत्तराखंड की ओर से देवेंद्र सिंह बोरा सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 3 विकेट देकर 74 रन दिए.
मुंबई ने अपने पहले मुकाबले में सिक्किम को 8 विकेट से हराया था, जहां रोहित शर्मा के शतक की बदौलत इस टीम ने 237 रनों का लक्ष्य 31वें ओवर में हासिल कर लिया था. 26 दिसंबर को खेले गए उस मैच के दौरान लगभग 20 हजार दर्शक स्टेडियम में मौजूद थे, जिन्होंने रोहित की 18 चौकों और 9 छक्कों से सजी तूफानी पारी का भरपूर आनंद लिया.
विजय हजारे ट्रॉफी के लिए मुंबई की टीम:रोहित शर्मा शार्दुल ठाकुर (कप्तान), हार्दिक तमोरे (विकेटकीपर), ईशान मूलचंदानी, शम्स मुलानी, मुशीर खान, तनुष कोटियन, अंगकृष रघुवंशी, तुषार देशपांडे, सरफराज खान, ओंकार तरमाले, सिद्धेश लाड, सिल्वेस्टर डिसूजा, चिन्मय सुतार, साईराज पाटिल, आकाश आनंद (विकेटकीपर) और सूर्यांश शेडगे.