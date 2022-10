Babar Azam T20 WC 2022: बाबर आजम के बुरे दौर पर भारतीय प्लेयर का ट्वीट वायरल, ‘This shall to pass’

पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के लिए टी-20 वर्ल्ड कप 2022 काफी बुरा जा रहा है. इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को शुरुआती दो मैच में हार मिली और फिर रविवार को उसने नीदरलैंड्स को मात देकर उसने अपना जीत का खाता खोला. लेकिन इन तीन मैच में एक चीज़ नहीं बदली, वो थी बाबर आजम की खराब फॉर्म.



मौजूदा वक्त में बाबर आजम को दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज माना जाता है, लेकिन टी-20 वर्ल्ड कप 2022 में वह अभी तक एक भी बार दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए हैं. बाबर आजम अबतक सिर्फ 0, 4, 4 ही रन बना पाए हैं.



टी-20 वर्ल्ड कप से पहले भी उनकी खराब फॉर्म चिंता का विषय बनी थी, ऐसे में अब कई तरह के रिएक्शन आ रहे हैं. टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर अमित मिश्रा ने पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम पर तंज कसा है और एक स्पेशल ट्वीट किया है.

This too shall pass. Stay strong @babarazam258. 🙏🏽