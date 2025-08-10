'केरल के एक बच्चे को...', RR छोड़ने की अटकलों के बीच संजू सैमसन ने किया बड़ा दावा

आईपीएल में अपने भविष्य को लेकर चल रही अफवाहों के बीच, संजू सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स का अब तक के सफर के लिए धन्यवाद किया है. सैमसन ने 2013 में एक युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज़ के रूप में राजस्थान रॉयल्स से डेब्यू किया था और बाद में टीम के कप्तान भी बने. 30 साल के सैमसन ने अब तक 11 सीज़न में 155 मैच खेले हैं.

सैमसन राजस्थान रॉयल्स के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. उन्होंने 150 पारियों में 4219 रन बनाए हैं. हालांकि, खबरें हैं कि 2026 सीज़न से पहले सैमसन ने ट्रांसफर की मांग की है क्योंकि वह आईपीएल में एक नई शुरुआत चाहते हैं.

आर. अश्विन से बात करते हुए सैमसन ने कहा, “राजस्थान रॉयल्स मेरे लिए बहुत मायने रखता है. केरल के एक छोटे से गांव से आने वाला बच्चा, जिसे अपनी प्रतिभा दिखानी थी. फिर राहुल द्रविड़ सर और मनोज बदाले सर ने मुझे मंच दिया कि मैं दुनिया को दिखा सकूं कि मैं क्या कर सकता हूं.”

यह भी पढ़ें: IPL में खिलाड़ियों का ट्रेड कैसे होता है? जानें पूरा गणित, संजू सैमसन- रविचंद्रन अश्विन के टीम बदलने की चर्चा

सैमसन ने आगे कहा कि टीम ने शुरू से ही उन पर भरोसा किया और उनके साथ यह सफर शानदार रहा. “उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, और यह सफर बहुत अच्छा रहा. मैं बहुत आभारी हूं कि मुझे ऐसी फ्रेंचाइज़ी मिली.”

Advertisement

सैमसन के टीम छोड़ने की वजह

2025 आईपीएल सीज़न में राजस्थान रॉयल्स का प्रदर्शन खराब रहा और टीम 9वें स्थान पर रही. सैमसन चोट के कारण केवल 9 मैच खेल पाए. मीडिया में यह भी खबर आई कि सैमसन और कोच राहुल द्रविड़ के बीच मतभेद हैं, लेकिन द्रविड़ ने इस बात को नकार दिया.

यह भी पढ़ें: 'वैभव सूर्यवंशी की वजह से संजू सैमसन छोड़ रहे राजस्थान रॉयल्स', टीम इंड‍िया के Ex ओपनर का दावा, KKR-CSK किस टीम में जाएंगे?

Cricbuzz की रिपोर्ट के मुताबिक, संजू सैमसन अपने भविष्य पर इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि टीम में यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की नई ओपनिंग जोड़ी उभर कर आई है. इसका मतलब सैमसन को नंबर-3 पर बल्लेबाज़ी करनी पड़ेगी, जो उन्हें ज्यादा पसंद नहीं है. राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2025 से पहले सैमसन को 18 करोड़ रुपये में रिटेन किया था.

---- समाप्त ----