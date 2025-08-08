IPL में खिलाड़ियों का ट्रेड कैसे होता है? जानें पूरा गणित, संजू सैमसन- रविचंद्रन अश्विन के टीम बदलने की चर्चा

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के अगले सीजन के लिए नीलामी इस साल के आखिरी में हो सकती है. आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले कुछ खिलाड़ियों के टीम बदलने की चर्चा चर्चा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक संजू सैमसन और रविचंद्रन अश्विन जैसे बड़े नाम अपनी टीम बदल सकते हैं. संजू सैमसन फिलहाल राजस्थान रॉयल्स (RR) और रविचंद्रन अश्विन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का पार्ट हैं.

बता दें कि आईपीएल 2026 के ऑक्शन से पहले ट्रेड विंडो भी खुल चुकी है. इस विंडो के जरिए फ्रेंचाइजीज मेगा ऑक्शन से पहले और ऑक्शन के बाद खिलाड़ियों की अदला-बदली कर सकती हैं. आईपीएल सीजन की समाप्ति के एक महीने बाद ट्रेड विंडो ओपन हो जाती है, जो ऑक्शन से एक हफ्ते पहले तक खुली रहती है.

यह भी पढ़ें: 'वैभव की वजह से संजू सैमसन छोड़ रहे राजस्थान रॉयल्स', टीम इंड‍िया के Ex ओपनर का दावा

फिर आईपीएल ऑक्शन के बाद ट्रेड विंडो दोबारा खुलती है और आईपीएल सीजन की शुरुआत से एक महीने पहले बंद हो जाती है. हर ट्रेड के लिए आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल की मंजूरी लेनी होती है.

आईपीएल में खिलाड़ियों का ट्रेड कैसे होता है?

1. प्लेयर फॉर प्लेयर: इसके तहत फ्रेंचाइजी टीमें अपने-अपने प्लेयर्स की अदला बदली कर सकती हैं. साल 2019 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने शिखर धवन को दिल्ली कैपिटल्स (DC) के हाथों ट्रेड कर दिया था. बदले में उसने अभिषेक शर्मा समेत दिल्ली कैपिटल्स से तीन खिलाड़ियों को लिया.

2. प्लेयर फॉर कैश: इसके तहत प्लेयर को ट्रेड करने वाली फ्रेंचाइजी को बदले में पैसे मिलते हैं. उदाहरण के लिए आईपीएल 2024 के सीजन से पहले मुंबई इंडियंस (MI) ने कैमरन ग्रीन को 17.5 करोड़ रुपये में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के हाथों ट्रेड किया. ऐसे में मुंबई इंडियंस के पर्स में 17.5 करोड़ रुपये आए. फिर मुंबई इंडियंस ने 15 करोड़ रुपये में हार्दिक पंड्या को गुजरात टाइटन्स (GT) से ट्रेड के जरिए अपनी टीम से जोड़ा.

Advertisement

फ्रेंचाइजी ट्रेड क्यों करती हैं?

आईपीएल में खिलाड़ियों के ट्रेड का एक प्रमुख कारण वित्तीय लाभ है. कुछ मामलों में एक फ्रेंचाइजी नीलामी की तुलना में ट्रे़ड के माध्यम से बड़ी रकम हासिल कर सकती है. उदाहरण के लिए कैमरन ग्रीन को मुंबई इंडियंस ने आरसीबी के हाथों 17.5 करोड़ में ट्रेड किया. लेकिन हार्दिक पंड्या को उसने 15 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा. यानी मुंबई इंडियंस के पर्स में 2.5 करोड़ रुपये आए, जो एक किफायती सौदा था. टीम कॉम्बिनेशन को दुरुस्त करने के लिए भी फ्रेंचाइजी टीमें खिलाड़ियों का ट्रेड करती हैं.

अब तक की कुछ बड़ी ट्रेड डील्स

2024: हार्दिक पंड्या गुजरात टाइटन्स छोड़कर मुंबई इंडियंस से जुड़े

2024: कैमरन ग्रीन मुंबई इंडियंस से आरसीबी में गए

2012: केविन पीटरसन डेक्कन चार्जर्स से दिल्ली डेयरडेविल्स में गए

2016: केएल राहुल सनराइजर्स हैदराबाद से आरसीबी में गए

2020: रविचंद्रन अश्विन पंजाब किंग्स से दिल्ली कैपिटल्स में आए

अब आईपीएल 2026 के ऑक्शन से पहले भी यह यह ट्रेड विंडो चौंकाने वाली डील्स का गवाह बन सकती है. सभी 10 फ्रेंचाइजी पहले से ही बैकडोर में डीलिंग कर रही हैं, ताकि अगली सीजन के लिए अपनी-अपनी टीम को और मजबूत किया जा सके.

---- समाप्त ----