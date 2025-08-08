Sanju Samson leaving Rajasthan Reason: क्या राजस्थान रॉयल्स (RR) के ओपनर बैटर वैभव सूर्यवंशी के शानदार प्रदर्शन की वजह से आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले संजू सैमसन छोड़ना चाह रहे हैं. यह सवाल पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने उठाया है.

वहीं चोपड़ा ने यह भी कहा है क‍ि अगर राजस्थान के कप्तान सैमसन टीम छोड़ने का फैसला करते हैं, तो कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) उन्हें साइन करने के लिए सबसे आगे रहने वाली टीम हो सकती है.

मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स से खुद को रिलीज करने की मांग की है, जिससे उनके अगले कदम को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए, आकाश चोपड़ा ने सवाल उठाया कि सैमसन आखिर राजस्थान को क्यों छोड़ना चाहेंगे?

चोपड़ा ने सवाल‍िया लहजे में कहा- पिछली बार जब मेगा ऑक्शन हुआ था? तो उन्होंने जोस बटलर को जाने दिया था, और मुझे लगा कि उन्होंने जोस बटलर को इसलिए जाने दिया क्योंकि यशस्वी आए थे और संजू ओपनिंग करना चाहते थे, और संजू और राजस्थान रॉयल्स का र‍िश्ता तो बहुत अच्छा था.

Advertisement

क्या वैभव सूर्यवंशी की वजह से सैमसन छोड़ रहे राजस्थान रॉयल्स?

आकाश चोपड़ा का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी के उभरने से टीम में कई चीजों में बदलाव आया और संजू के टीम को जाकर छोड़ने की एक वजह यह यह भी हो सकती है. चोपड़ा ने कहा- मुझे लगा था कि खिलाड़ियों को रिटेन या रिलीज करने के फैसलों में संजू का बड़ा योगदान रहा होगा, लेकिन अब लगता है कि शायद ऐसा नहीं था.

वैभव सूर्यवंशी आ गए हैं, तो दो ओपनर (यशस्वी और वैभव) पहले से ही तैयार हैं, और आप ध्रुव जुरेल को भी ऊपर बल्लेबाजी कराना चाहते हैं, तो संजू छोड़ना चाहते हैं, अगर वह ऐसा सोच रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है, ये सब अनुमान हैं, मुझे नहीं पता कि उनके और राजस्थान के दिमाग में क्या चल रहा है.

IPL 2025 में संजू सैमसन का कैसा रहा प्रदर्शन?

IPL 2025 में संजू सैमसन ने 9 पारियों में 140.39 के स्ट्राइक रेट से 285 रन बनाए थे. वहीं वैभव सूर्यवंशी ने 7 पारियों में 206.55 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट से 252 रन ठोक दिए. इसमें एक शतक भी शामिल है, जो किसी भारतीय की ओर से IPL का सबसे तेज शतक रहा. उनकी IPL में इस धमाकेदार शुरुआत ने उन्हें स्टार बना दिया है और शायद राजस्थान की बैटिंग प्लानिंग भी बदल दी है.

Advertisement

संजू सैमसन राजस्थान के बाद किस टीम में जाएंगे?

आकाश चोपड़ा का मानना है कि KKR का मौजूदा सेटअप ऐसा है कि उन्हें संजू सैमसन की सबसे ज्यादा जरूरत है. चोपड़ा ने कहा- मेरे दिमाग में सबसे पहले CSK का नाम नहीं आया. KKR उनके ल‍िए सबसे ज्यादा बेताब टीम होनी चाहिए. उनके पास कोई भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज नहीं है, जो उनकी टीम की मजबूती को कम कर देता है. ऊपर से अगर आपको कप्तान मिल रहा है तो उसमें बुराई क्या है? मैं ये नहीं कह रहा कि रहाणे ने खराब कप्तानी की है, उन्होंने रन भी बनाए हैं.



रहाणे या तो ओपनिंग करते हैं, नहीं तो बाकी बैटिंग ऑर्डर थोड़ा उलझा रहता है. वैसे भी उनके पास एक ऐसा खिलाड़ी है जिसे छोड़ सकते हैं. अगर KKR वेंकटेश अय्यर को रिलीज करता है, तो करीब 24 करोड़ की रकम खाली हो जाएगी और वे अपनी टीम को मजबूत बना सकते हैं.

IPL 2025 में KKR के पास कोई भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज नहीं था. उन्हें विदेशी खिलाड़ियों क्विंटन डिकॉक और रहमानुल्लाह गुरबाज पर निर्भर रहना पड़ा. चोपड़ा मानते हैं कि संजू सैमसन शानदार विकेटकीपर हैं बल्कि कप्तानी भी कर सकते हैं, ऐसे में KKR की टीम में एकदम सटीक बैठते हैं.

Advertisement

---- समाप्त ----